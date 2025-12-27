Подробно търсене

Лудогорец набеляза исландски нападател

Боян Денчев
снимка: БТА
Разград,  
27.12.2025 10:02
 (БТА)

Исландският нападател Стефан Сигурдарсон влиза в трансферните планове на Лудогорец, съобщава журналистът Стан де Вал. Футболистът е на 24 години и играе за норвежкия Сандефьорд. Сигурдсон е висок 194 сантиметра и има договор до края на 2027 година.

Полският Ракув е основен конкурент за правата на играча, като и още няколко клуба от Екстракласа следят ситуацията. Новият треньор на разградчани Пер-Матиас Хьогмо лично е настоял за привличането на Сигурдарсон. Исландецът изпраща отличен сезон в Норвегия. Той изигра 28 двубоя във всички турнири, в които вкара 15 гола и направи 1 асистенция.

Стефан Сигурдарсон има мачове за националния отбор на Люксембург до 17 години, където преминава голяма част от детството му. След това играе за същата възрастова група на Исландия.

/БД/

