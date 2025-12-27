Говорителката на Белия дом обяви, че очаква второто си дете

site.btaГоворителката на Белия дом обяви, че очаква второто си дете
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит снощи съобщи, че през май очаква второто си дете, което ще бъде момиче, предаде Ройтерс.
Двадесет и осем годишната Левит обяви бременността си в публикация в социалната мрежа "Инстаграм", като показа корема си на фона на коледно дърво.
Сътрудничката на американския президент Доналд Тръмп е най-младата, заемала поста на говорител на Белия дом.
"Съпругът ми и аз сме развълнувани от нарастването на нашето семейство и с нетърпение очакваме синът ни да стане по-голям брат", написа тя. "Изключително съм благодарна на президента Тръмп и на нашата началничка на канцеларията Сюзи Уайлс за тяхната подкрепа и за създаването на просемейна среда в Белия дом", добави Левит.
/ГИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина