Варненци гледат концерти с джаз, музика на "Дисни" и Тина Търнър в дните до Нова година

Серия концерти и спектакли предстоят до Нова година във Варна. Те са част от програмата, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост чрез проекта „Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“.

Тази вечер в оперния театър във Варна е концертът „Тина“ с участието на симфоничния оркестър с диригент Роберто Молинели. Вокалите изпълняват южноафриканката Каролайн Бороле, италианският певец и пианист Антонело Кароца и солистката на Варненска опера Розалия Желязкова. Режисьор е Сребрина Соколова, хореограф - Меган Рейд. В програмата са най-големите хитове на Тина Търнър от 60-те до 90-те години на XX век, сред които Simply the Best, Private Dancer, We Don’t Need Another Hero, River Deep - Mountain High, Proud Mary.

На 29 декември ще бъде представен театрално-музикалният спектакъл „Дисни - една сбъдната мечта“, който съчетава мелодии, образи и думи от вечните филми „Снежанка“, „Пепеляшка“, „Мери Попинз“, „Аладин“, „Красавицата и Звяра“, „Малката русалка“, „Цар Лъв“. Солисти са семейството Лилия и Велин Михайлови, познати от редица участия в опери, оперети и мюзикъли. Диригент е отново Роберто Молинели. Събитията са с безплатен вход. По информация на Театрално-музикалния продуцентски център във Варна, билетите за техните два концерта са се раздавали на касата преди дни и са свършили за броени часове.

В рамките на инициативата предстои и джаз концерт във Фестивалния и конгресен център на 30 декември с участието на певицата Шери Даян от Нидерландия, нидерландската тромпетистка Майте Хонтеле и кубинския пианист Рамон Вале, както и ансамбъла на Димитър Бодуров (Омар Родригес Калво - бас, Джейми Пийт - барабани и Маркос Бетанкур - перкусии).

Част от проекта е и новогодишният концерт във Варна, за който, както БТА писа, пристига певицата Ищар.