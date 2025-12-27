Пери Бамонте, китарист на The Cure, почина на 65-годишна възраст

Пери Архангело Бамонте, дългогодишен китарист и клавирист на влиятелната готик банда The Cure, почина на 65 години, съобщава Асошиейтед прес.

Бандата направи съобщението на официалния си уебсайт в петък вечерта.

„С огромна тъга потвърждаваме смъртта на нашия велик приятел и колега Пери Бамонте, който почина след кратко заболяване у дома си по Коледа“, написа групата.

„Тих, интуитивен, постоянен и изключително креативен, той беше важна част от историята на The Cure“, продължава изявлението. „Нашите мисли и съболезнования са с цялото му семейство. Ще ни липсва много.“

Бамонте е работил с групата в различни роли от 1984 до 1989 г., включително като шофьор и китарен техник. Той се присъединява официално към групата през 1990 г., когато клавиристът Роджър О'Донъл напуска. Тогава Бамонте става пълноправен член на групата, свирещ на китара, шестструнна бас китара и клавир.

Присъединил се е точно след пробива на групата в мейнстрийма с албума Disintegration от 1989 г. Бамонте участва в редица албуми на The Cure, включително Wish от 1992 г. – в който са включени хитовете Friday I’m in Love и High, определили кариерата му – както и Wild Mood Swings от 1996 г., Bloodflowers от 2000 г. и едноименния албум от 2004 г.

Бамонте е уволнен от The Cure от вокалиста и лидер на групата Робърт Смит през 2005 г. Към този момент той е участвал в над 400 концерта в рамките на 14 години. Бамонте се присъединява отново към бандата през последните години, като през 2022 г. участва в още 90 концерта.

През 2019 г. Бамонте беше въведен в Залата на славата на рокендрола заедно с останалите членове на The Cure.

Последната му изява с групата е на 1 ноември 2024 г. в Лондон по време на специално еднократно събитие за представянето на най-новия им албум и първи за последните 16 години, Songs of a Lost World. Концертът беше заснет за филма The Cure: The Show of a Lost World, който излезе по кината този месец. Филмът може да бъде закупен и на Blu-ray и DVD.

Асошиейтед прес описа Songs of a Lost World като „богат и дълбоко оркестров, възвишен и мощен“ – един от най-добрите албуми в кариерата на групата.