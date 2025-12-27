Маркетинг експерти забелязват преход към хибридно пазаруване и анализират ефекта на инфлацията върху бюджета за подаръци

Маркетинг експертите Жюстин Томс и Етиен Янев анализираха за БТА тенденциите в коледното пазаруване, ефекта на инфлацията върху бюджета за подаръци и промените в поведението на потребителите през последните години.

През 2025 г. маркетинг тенденциите при коледното пазаруване в България показват интересен хибрид между традиционния консерватизъм и бързото адаптиране към западните дигитални инструменти, каза доц. д-р Жюстин Томс, специалист по маркетинг, онлайн предприемач и преподавател. У нас пазаруването на подаръци за Коледа често е семейно - купуват се големи електроуреди или други семейни придобивки и това се случва още около черния петък. Докато тенденцията в Западна Европа е бюджетите за коледни подаръци да спадат средно с около 10%, то у нас се заделят по-сериозни суми, допълни Томс. По думите ѝ бюджетът за храна по празниците у нас е по-голям от този за подаръци, а това се използва смело и при маркетинговите кампании на брандовете.

Хората пазаруват повече по Коледа, защото тогава получават бонуси и искат да посрещнат празниците с по-пълна къща. Тази година българите пазаруват още повече и заради наближаващото присъединяване към еврозоната. От страх да не загубят парите си, бързат да ги обърнат в стока, уточни Жюстин Томс. Тя допълни, че предизвикателствата по време на коледното пазаруване в условия на инфлация са собствените страхове на потребителите и импулсивното купуване без достатъчно критично мислене, предпазни мерки и познания за онлайн кампаниите на недобронамерени хора, представящи се за търговци.

Според маркетолога най-често допусканият пропуск от страна на бизнеса по Коледа е липсата на маркетиране по време на празниците. Това мълчание обикновено струва скъпо, а отсъствието на коледни оферти, специални промоции, които да са анонсирани към аудиторията отрано, също е голяма грешка, каза Жюстин Томс.

По нейните думи, когато работят добре, маркетолозите не предвиждат, а формират търсенето и поведението на потребителите. Големите производители на традиционни коледни артикули, като шоколади, вино, дрехи и козметика, започват подготовката за следващата Коледа веднага след началото на новата година. Промоциите, вкусовете, каналите и посланията са готови още в началото на лятото, което позволява да се създаде търсенето и да се породи желанието у потребителите, допълни Томс.

Глобалните тенденции отместват локалните, а локализацията става лесно с генерирано с изкуствен интелект съдържание. Съществува умора от претоварването на социалните канали с различни кампании и предложения, но персонализираният маркетинг е този на бъдещето, който предстои да бъде доразвит и прецизиран, за което изкуственият интелект ще помогне значително, каза още Жюстин Томс. Тя отбеляза, че инвестирането единствено във Фейсбук или в Инстаграм е скъпо и неефективно, особено за малките бизнеси, а по-важно е изграждането на собствена база данни, познаването на клиентските нужди и поддържането на автентична, ненатрапчива връзка с добавена стойност в обслужването.

През последните години наблюдаваме преход към „хибридно пазаруване“ - хората проучват онлайн, но често купуват във физическия магазин или обратното. Най-голямата промяна е във времевия диапазон, защото Коледа вече не е само през декември и благодарение на черния петък пазаруването започва още през ноември, каза Етиен Янев, експерт по дигитален маркетинг и преподавател.

Основното предизвикателство пред българските потребители по време на инфлация е спадът в покупателната способност. Хората са много по-чувствителни към цените и правят внимателно сравнение между търговците. Наблюдава се и скептицизъм към „фалшивите“ намаления, а стремежът да се запази качеството на празника с ограничен бюджет води до по-малко, но по-премислени покупки, допълни Янев.

Маркетолозите вече не разчитат само на демографски данни, а използват история на покупките от минали години и поведение в сайта, представителни проучвания, AI анализи за прогнозиране на пиковете в търсенето на базата на машинно обучение, посочи Янев. Най-отчетливите маркетинг стратегии този коледен сезон са насочени към интеграция на онлайн и офлайн каналите, превръщане на социалните мрежи в директни канали за продажба, добави Етиен Янев. Той отбеляза, че в България все още цената и отстъпката са водещи, докато в Западна Европа се набляга повече на устойчивост и етично производство.

Като най-допускан маркетинг пропуск Янев посочи логистичната неподготвеност и лошата комуникация, както и използването на едни и същи клишета и стокови снимки, които не отличават бранда в шумната среда. По думите му хората пазаруват повече по Коледа заради комбинация от психологически и социални фактори - очакването на празника и самият акт на купуване стимулира допамина и създава усещане за щастие. Едновременно с това покупките често се възприемат и като награда за положените усилия през изминалата година, посочи той.

За да подобри резултатите си от коледните продажби, малкият бизнес трябва да заложи на силно обслужване и лично отношение, да подчертае своята уникалност и история, да си партнира с локални микроинфлуенсъри с лоялна аудитория и да бъде подготвен с атрактивни решения за клиенти, които пазаруват в последния момент, каза още Янев.