Преначертаване на избирателни райони с чисто политическа цел заплашва да подкопае демокрацията в САЩ

В САЩ е в пълен ход преначертаване на избирателни райони с чисто политическа цел: за да може съответната партия да си осигури повече места на избори, на първо време на междинните избори за Конгрес догодина. Тонът бе зададен от републиканците на Доналд Тръмп, които, насърчавани лично от президента, "дадоха първия изстрел" в своя бастион Тексас. Това изкушение за лесно осигуряване на допълнителни мандати обаче по всяка вероятност ще отвори кутията на Пандора, като всяка от двете водещи американски партии може да прибегне до тази практика в контролираните от нея щати. Впрочем демократите вече предприеха аналогично преначертаване на избирателните райони в своята крепост Калифорния, като дори не скриха, че целта им е просто да компенсират петте места, които се очаква да загубят във федералната Камара на представителите от Тексас на междинните избори на 3 ноември 2026 г.

Тази практика, която цели лесно осигуряване на допълнителни мандати при същия брой гласове чрез механично прекрояване на границите на избирателните райони така, че да са по-изгодни за партията, която управлява в съответния щат, е почти толкова стара колкото и американската демокрация. Тя дори си има име – "джеримандъринг" (комбинация от фамилията на губернатора на щата Масачузетс и вицепрезидент на САЩ Елбридж Томас Джери (1744-1814 г.) и саламандър – бел. ред.).

Тоест, събитията от последните седмици съвсем не са безпрецедентни. Това, което буди безпокойство, е мащабът на настоящия "джеримандъринг", както и контекстът – американското общество е по-поляризирано от когато и да било. Президентът републиканец също допринася за това дълбоко разделение, като не само открито насърчава преначертаването на избирателните райони в контролираните от неговата партия щати, но и подлага на натиск градове, където управляват демократите.

Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър трябва да се стегне, иначе няма да остане за дълго на поста, предупреди например завчера Тръмп, след като нареди разполагането на Националната гвардия по улиците на американската столица с цел овладяване на според него "напълно безконтролната" престъпност в града. След което се закани, че Чикаго и Ню Йорк, където също управляват демократите, ще бъдат следващите градове, които федералните власти ще направят безопасни.

И така, законодателното събрание на Тексас одобри окончателно преначертаването на избирателните райони във втория по брой на населението на американски щат, предаде Асошиейтед прес.

Целта на този ход е да осигури на републиканците пет допълнителни места в Камарата на представителите, за да могат да запазят крехкото си мнозинство в долната камара на федералния Конгрес след междинните избори през ноември догодина. Сега партията на президента Доналд Тръмп разполага с 220 места в Камарата на представителите, а демократите имат 215.

Републиканците имат мнозинство и в двете камари на законодателното събрание на Тексас. След като законът за прекрояване на избирателните райони бе приет от щатската Камара на представителите в сряда, и тексаският Сенат даде окончателното си одобрение в нощта на петък срещу събота. Това стана след бурни дебати, като демократите не успяха да попречат, въпреки че от седмици предприемаха всякакви опити да го направят, включително като редица тексаски конгресмени напуснаха щата.

Губернаторът Грег Абът, който също е от партията на Тръмп, даде да се разбере, че ще подпише бързо закона. Демократите обаче по всяка вероятност ще оспорват тези промени в съда, отбелязва АП.

Събитията в Тексас доведоха до борба за промяна на границите на избирателните райони в цялата страна.

Демократите прокараха в Калифорния аналогично предложение, което се очаква да им осигури пет допълнителни места във федералната Камара на представителите, предаде Ройтерс.

Партията разполага с комфортно мнозинство в законодателното събрание на най-многолюдния американски щат, което одобри съответния закон, който бе подписан бързо завчера от губернатора Гавин Нюсъм.

Планът е замислен да неутрализира очакваното сдобиване на републиканците със същия брой допълнителни места в Камарата на представителите от Тексас, посочва Ройтерс.

Необходимо е промените все пак да бъдат одобрени и от жителите на Калифорния на референдум, който ще бъде произведен на 4 ноември. Това се налага, защото, за разлика от Тексас, картата на избирателните райони в щата по принцип е чертана от безпартийна комисия, за да бъдат избегнати политически битки като тези, които се разиграват сега, посочва АП.

Одобряването на мярката изглежда сигурно, при положение че Калифорния по традиция е бастион на демократите.

Върховният съд на САЩ, доминиран от консерваторите след три назначения, направени от Тръмп по време на първия му президентски мандат (2017 – 2021 г.) постанови, че конституцията не забранява партийното манипулиране на избирателните райони, а само използването на расовия фактор като претекст за преначертаване на техните граници.

Републиканци, включително Тръмп, открито признаха, че целта им в Тексас е да затвърдят политическото влияние на своята партия и да запазят крехкото ѝ мнозинство в Камарата на представителите на междинните избори през ноември догодина, отбелязва Ройтерс. Тези избори още отсега се очертават като оспорвани.

Неслучайно Тръмп поощрява прекрояването по подобен начин на електоралната карта и на Индиана, Охайо и Мисури, посочва Франс прес.

Демократите определиха опита си да се откажат от обичайния независим, двупартиен процес на преразпределение на избирателните райони в Калифорния, приет от избирателите през 2008 г., като временна, "спешна стратегия" за борба срещу, крайните според тях ходове на републиканците за манипулиране на системата, посочва Ройтерс.

Фактите обаче са си факти: и двете партии скъсаха с традицията избирателните райони в САЩ да бъдат преначертавани веднъж на 10 години след съответното преброяване на населението. Те предприеха съответните ходове в средата на десетилетие (след последното преброяване от 2020 г. – бел. ред.).

Бившият президент демократ Барак Обама коментира темата тази седмица, подкрепяйки акцията на партията в Калифорния като необходим отговор в краткосрочен план на изкуственото засилване на влиянието на републиканците в Тексас. В същото време той каза, че дългосрочните последици от джеримандъринга будят безпокойство.

Тревога, която споделят мнозина негови сънародници. Според проучване на института "Ипсос" по поръчка на Ройтерс повечето американци смятат, че джеримандърингът е нещо лошо за демокрацията.

По принцип републиканците изглеждат в по-изгодна позиция в краткосрочен план. Сега те имат пълен контрол върху 23 щата (губернатора плюс двете камари на законодателното събрание), а демократите – само над 15, отбелязва Ройтерс. Агенцията прогнозира, че това, наред с положителната демографска динамика в доминирани от партията на Тръмп южни и западни щати, вещае потенциален неин контрол върху федералната Камара на представителите в продължение на десетилетия.

Както демократи, така и републиканци обаче не крият безпокойството си докъде може да доведе тази "война на преначертаване" на избирателните райони, посочва АП.

Лидерът на републиканското малцинство в долната камара на законодателното събрание на Калифорния Джеймс Галахър каза, че Тръмп прави грешка, като настоява за прекрояване на електоралната карта, но добави, че подходът на Нюсъм също е опасен.

"Вие се борите срещу огъня с огън и какво става? Всичко изгаря", обобщи лаконично Галахър.