Правителството на Тръмп съди властите в Калифорния заради преначертаване на избирателните райони в щата

Николай Велев
Противници на преначертаването на избирателните карти в Калифорния участват в демонстрация в град Уестминстър, 10 ноември 2025 г. Снимка: АП/Damian Dovarganes
Сакраменто,  
14.11.2025 04:55
Правителството на американския президент Доналд Тръмп заведе дело срещу властите в Калифорния заради неотдавна одобреното от жителите на щата преначертаване на избирателните райони, предаде Ройтерс, като се позова на съдебни документи.

Преначертаването на избирателните райони може да осигури на управлявания от Демократическата партия щат още пет места в Камарата на представителите на САЩ. По този начин демократите противодействат на усилията на републиканците да си осигурят в законодателния орган още пет места от Тексас. 

Министерството на правосъдието се включи като ищец в съдебното дело, което е заведено на 5 ноември от местната калифорнийска организация на Републиканската партия и от 19 регистрирани гласоподаватели от този щат.  

Делото оспорва т. нар. Предложение 50, което миналата седмица бе одобрено при гласуване на жителите на Калифорния с близо 64% от гласовете. 

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди вчера публикува в социалната мрежа "Екс" изявление, в което упреква губернатора на Калифорния - демократът Гавин Нюсъм - в "заграбване на властта чрез безсрамното Предложение 50 за прекрояване на избирателните райони". 

 

Свързани новини

05.11.2025 15:26

Преначертаването на избирателните райони в Калифорния: демократите отвръщат на удара

Жителите на Калифорния одобриха преначертаването на избирателните райони в най-многолюдния щат в САЩ. Това развитие бе очаквано, предвид факта, че Калифорния е бастион на демократите.
14.10.2025 07:26

Републиканците в Северна Каролина обявиха планове за преначертаване на избирателните райони на щата

Лидерите на републиканците в законодателното събрание на Северна Каролина обявиха днес планове за преначертаят избирателните райони на щата с вероятната цел да спечелят още едно място в Конгреса, предаде Асошиейтед прес. Тази стъпка идва в момент,
24.08.2025 17:01

Преначертаване на избирателни райони с чисто политическа цел заплашва да подкопае демокрацията в САЩ

В САЩ е в пълен ход преначертаване на избирателни райони с чисто политическа цел: за да може съответната партия да си осигури повече места на избори, на първо време на междинните избори за Конгрес догодина. Тонът бе зададен от републиканците на
04.08.2025 23:09

Губернаторът на Тексас заплаши, че ще опита да отстрани местните законодатели от Демократическата партия, които напуснаха щата, ако не се върнат

Губернаторът на американския щат Тексас Грег Абът каза, че ще започне да прави постъпки за отстраняването от щатския Конгрес на законодатели от Демократическата партия, които напуснаха щата в опит да попречат на републиканците в местната Камара на представителите да прокарат преразпределение на избирателните райони там, предаде Асошиейтед прес.
04.08.2025 03:43

Демократите в Тексас се опитват да блокират гласуване за преразпределяне на избирателните райони, като напускат щата

Законодатели от Демократическата партия в Тексас заявиха снощи, че напускат щата, за да лишат републиканците от кворума, необходим за преразпределяне на 38-те избирателни района в щата, предаде Ройтерс. Ходът на републиканците има за цел да защити крехкото мнозинство на партията им в Камарата на представителите на САЩ на междинните избори през следващата година.

