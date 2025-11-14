Правителството на Тръмп съди властите в Калифорния заради преначертаване на избирателните райони в щата

Правителството на американския президент Доналд Тръмп заведе дело срещу властите в Калифорния заради неотдавна одобреното от жителите на щата преначертаване на избирателните райони, предаде Ройтерс, като се позова на съдебни документи.

Преначертаването на избирателните райони може да осигури на управлявания от Демократическата партия щат още пет места в Камарата на представителите на САЩ. По този начин демократите противодействат на усилията на републиканците да си осигурят в законодателния орган още пет места от Тексас.

Министерството на правосъдието се включи като ищец в съдебното дело, което е заведено на 5 ноември от местната калифорнийска организация на Републиканската партия и от 19 регистрирани гласоподаватели от този щат.

Делото оспорва т. нар. Предложение 50, което миналата седмица бе одобрено при гласуване на жителите на Калифорния с близо 64% от гласовете.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди вчера публикува в социалната мрежа "Екс" изявление, в което упреква губернатора на Калифорния - демократът Гавин Нюсъм - в "заграбване на властта чрез безсрамното Предложение 50 за прекрояване на избирателните райони".