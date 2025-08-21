АФП: Под натиска на Тръмп Тексас ще приеме новата си електорална карта

Камарата на представителите на Тексас одобри поискан от американския президент Доналд Тръмп план за прекрояване на границите на избирателните райони в щата, целящ да осигури на републиканците пет допълнителни места в Конгреса във Вашингтон на предстоящите догодина междинни избори, които обикновено поставят партията на президента в неблагоприятна позиция.

Демократите, които са в малцинство в щатската Камара на представителите, напуснаха щата в началото на месеца, отивайки в Чикаго и Ню Йорк, за да провалят постигането на кворум. Връщането им в Тексас вчера даде възможност за гласуване на текста.

Предложението за прекрояване на границите на избирателните райони беше прието от Камарата на представителите на Тексас с 88 гласа срещу 52 "против". Сега то трябва да бъде одобрено от щатския Сенат, в който републиканците имат мнозинство, преди да бъде подписано от губернатора републиканец Грег Абът.

Доналд Тръмп приветства "голямата ПОБЕДА за великия щат Тексас".

"На път сме да спечелим пет допълнителни места в Конгреса и да спасим вашите права, вашите свободи и самата ви страна“, написа президентът на САЩ снощи в социалната си мрежа "Трут соушъл" и добави: "Тексас никога не ни разочарова".

Залогът за Доналд Тръмп е голям. Ако демократите си върнат мнозинството в Камарата на представителите във Вашингтон на изборите догодина, те ще имат възможност да създадат парламентарни разследващи комисии и да вгорчат остатъка от втория му мандат. Мнозинството понякога зависи от няколко гласа.

Стопанинът на Белия дом отново призова да се "сложи край на гласуването по пощата", което според него благоприятства предполагаеми изборни измами.

"Сто допълнителни места ще отидат при републиканците", добави той в друга публикация.

В отговор на тази инициатива в Тексас, група конгресмени от Калифорния, управлявана от демократа Гавин Нюсъм, обявиха подобна инициатива за прекрояване на електоралната карта, която в крайна сметка би могла да позволи на Демократическата партия да спечели пет допълнителни места в Конгреса, същият брой като републиканците в Тексас.

Предизборни машинации

Лидерите на републиканците в Тексас решиха да прекроят електоралната карта по такъв начин, че да разпилеят вота за демократите, похват за предизборни машинации, наричан в САЩ "джеримандъринг" (на английски gerrymandering). От 38-те представители на Тексас в американския Конгрес в момента 25 са републиканци. Стремежът на Белия дом е догодина броят им да се увеличи на 30.

Докато местните конгресмени от Тексас обсъждаха тази електорална карта, конгресменът демократ Крис Търнър я определи, според сайта на изданието "Тексас Трибюн", като "явно нарушение на Закона за избирателните права и Конституцията".

Законът за избирателните права, приет през 1965 г., имаше за цел да попречи на бившите сегрегационистки щати от Юга да лишат афроамериканците от право на глас.

Демократите, които са в малцинство в парламента на Тексас, осъдиха желанието на републиканците да "заглушат гласа на избирателите от малцинствата чрез расистката техника "джеримандъринг" като посочиха, че новата електорална карта ще размие гласовете на афроамериканските и латиноамериканските избиратели, които традиционно гласуват предимно за демократите.

В отговор на републиканците от Тексас, губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и конгресмени представиха в понеделник законопроект за организиране на референдум с цел прекрояване на електоралната карта на щата с най-голямо население в страната.

Ако избирателите в Калифорния го одобрят на 4 ноември, местният парламент, в който демократите имат мнозинство, ще може да въведе нова електорална карта, която ще им осигури пет допълнителни места в Конгреса във Вашингтон, както републиканците разчитат в Тексас.

"Калифорния и калифорнийците бяха предпочитана мишена на правителството на Тръмп и ние няма да стоим със скръстени ръце, докато то нарежда на Тексас и други щати да манипулират следващите избори“, посочи в понеделник в изявление Гавин Нюсъм.

Освен в Тексас правителството на Тръмп иска да прекрои в своя полза също границите на избирателните райони в Охайо, Мисури и Индиана.

"Флорида, Индиана и други щати се опитват да направят същото", написа американският президент в социалната си мрежа.

(БТА)

(Превод от френски език: Алексей Маргоевски)