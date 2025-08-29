Губернаторът на Тексас Грег Абът подписа закон, преначертаващ избирателните райони на щата

Губернаторът на Тексас Грег Абът подписа днес закон, преначертаващ избирателните райони на щата по настояване на американския президент Доналд Тръмп, в опит да се отнемат пет места от демократите и да се спечелят от републиканците на следващите избори за Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, предаде Ройтерс.

Подписването на закона идва, след като щатският парламент, одобри миналата седмица преначертаването на избирателните райони.

"Тексас сега е по-червен в Конгреса на САЩ", каза Абът във видеообръщение в социалните медии, след като подписа закона.

Републиканците смятат, че ако спечелят повече места в Конгреса от Тексас, това ще им позволи да запазят крехкото си мнозинство в Камарата на представителите на междинните избори през следващата година. И други щати, контролирани от републиканците обмислят подобна стъпка, посочва Ройтерс.

Калифорния и други щати, контролирани от демократите обаче се подготвят да противодействат на тези действия на републиканците. Калифорнийският парламент одобри миналата седмица план за преначертаване на избирателните райони, който цели да осигури на демократите пет допълнителни места в Конгреса.

Планът на демократите в Калифорния остава да бъде одобрен от избирателите през ноември. Придвиженият в Тексас план не се нуждае от одобрението на гласоподавателите, но е оспорен по съдебен ред.





