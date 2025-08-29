Подробно търсене

Губернаторът на Тексас Грег Абът подписа закон, преначертаващ избирателните райони на щата

Алексей Маргоевски
Губернаторът на Тексас Грег Абът подписа закон, преначертаващ избирателните райони на щата
Губернаторът на Тексас Грег Абът подписа закон, преначертаващ избирателните райони на щата
Губернаторът на Тексас Грег Абът. Снимка: AP/Eric Gay
Вашингтон,  
29.08.2025 23:00
 (БТА)
Етикети

Губернаторът на Тексас Грег Абът подписа днес закон, преначертаващ избирателните райони на щата по настояване на американския президент Доналд Тръмп, в опит да се отнемат пет места от демократите и да се спечелят от републиканците на следващите избори за Камарата на представителите на Конгреса на САЩ, предаде Ройтерс.

 Подписването на закона идва, след като щатският парламент, одобри миналата седмица преначертаването на избирателните райони.

"Тексас сега е по-червен в Конгреса на САЩ", каза Абът във видеообръщение в социалните медии, след като подписа закона.

Републиканците смятат, че ако спечелят повече места в Конгреса от Тексас, това ще им позволи да запазят крехкото си мнозинство в Камарата на представителите на междинните избори през следващата година. И други щати, контролирани от републиканците обмислят подобна стъпка, посочва Ройтерс.

Калифорния и други щати, контролирани от демократите обаче се подготвят да противодействат на тези действия на републиканците. Калифорнийският парламент одобри миналата седмица план за преначертаване на избирателните райони, който цели да осигури на демократите пет допълнителни места в Конгреса.

Планът на демократите в Калифорния остава да бъде одобрен от избирателите през ноември. Придвиженият в Тексас план не се нуждае от одобрението на гласоподавателите, но е оспорен по съдебен ред.


/АМ/

Свързани новини

24.08.2025 17:01

Преначертаване на избирателни райони с чисто политическа цел заплашва да подкопае демокрацията в САЩ

В САЩ е в пълен ход преначертаване на избирателни райони с чисто политическа цел: за да може съответната партия да си осигури повече места на избори, на първо време на междинните избори за Конгрес догодина. Тонът бе зададен от републиканците на
23.08.2025 19:11

Губернаторът на Тексас обеща бързо да утвърди новата карта на избирателните райони, облагодетелстваща републиканците

Губернаторът на американския щат Тексас Грег Абът днес обеща бързо да подпише нова, благоприятна за републиканците, карта за избирателни райони за Конгреса, изготвена така, че да помогне на Републиканската партия да запази крехкото си мнозинство в Конгреса, предаде Асошиейтед прес.
23.08.2025 10:48

Законодателното събрание на Тексас одобри окончателно преначертаването на избирателните райони в американския щат

Законодателното събрание на Тексас одобри окончателно преначертаването на избирателните райони във втория по брой на населението на американски щат, предаде Асошиейтед прес.
21.08.2025 13:53

АФП: Под натиска на Тръмп Тексас ще приеме новата си електорална карта

Камарата на представителите на Тексас одобри поискан от американския президент Доналд Тръмп план за прекрояване на границите на избирателните райони в щата, целящ да осигури на републиканците пет допълнителни места в Конгреса във Вашингтон на предстоящите догодина междинни избори, които обикновено поставят партията на президента в неблагоприятна позиция.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:39 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация