Подробно търсене

Хиляди протестираха в Чикаго срещу разполагането в града на войници от Националната гвардия на САЩ

Владимир Арангелов
Хиляди протестираха в Чикаго срещу разполагането в града на войници от Националната гвардия на САЩ
Хиляди протестираха в Чикаго срещу разполагането в града на войници от Националната гвардия на САЩ
Демонстратори протестират срещу Тръмп в Чикаго, 14 юни 2025 година. Снимка: AP/Nam Y. Huh
Чикаго,  
02.09.2025 05:18
 (БТА)

Хиляди протестиращи изпълниха улиците в близост до центъра на Чикаго снощи, пеейки, скандирайки и развявайки плакати в знак на протест срещу заплахите на американския президент Доналд Тръмп да разположи в града войници от Националната гвардия на САЩ и агенти на федералната агенция за миграцията, предаде Ройтерс.

Това бе един от около 1000 протеста в цялата страна под мотото „Работниците над милиардерите” по повод деня на труда в САЩ. 

Демонстрацията в Чикаго обаче определено имаше по-остър тон, тъй като жителите на града се възмутиха от обещанието на Тръмп да насочи вниманието си към Чикаго след разполагането на войници в Лос Анджелис и Вашингтон, други два града, управлявани от демократите, отбелязва Ройтерс.

В изказване пред събралите се протестиращи кметът Брандън Джонсън обеща, че Чикаго ще се съпротивлява срещу намесата на федералното правителство.

„Това е градът, който ще защити страната“, заяви той под бурните овации на протестиращите.

Според организаторите в протеста са участвали между 5000 и 10 000 души, въпреки че агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди тази информация.

През последните седмици Тръмп нарочи Чикаго за град с висока престъпност, наричайки го „бъркотия“, „ад“ и „поле на смъртта“. Протестиращите обаче заявиха, че не смятат, че разполагането на войници от Националната гвардия ще реши проблема с престъпността в града.

Лидерите на властите в щата Илинойс и в Чикаго вече са подготвили мерки, за да предпазят града от разполагането на федералните войски и вероятно ще заведат редица съдебни дела срещу плана на Тръмп.

Кметът Джонсън в събота подписа  указ, в който се посочва, че полицията в Чикаго няма да сътрудничи на федерални агенти или на войници от Националната гвардия. 

/ВА/

Свързани новини

30.08.2025 08:00

Уволниха служителка на правосъдното министерство на САЩ за обиден жест към Националната гвардия

Главният прокурор и министър на правосъдието на САЩ Пам Бонди уволни една служителка на своето ведомство за неприличен жест към членове на Националната гвардия, разположени във Вашингтон, докато отивала на работа, информира Ройтерс.
27.08.2025 08:36

Тръмп заяви, че работи с републикански политици по "всеобхватен закон срещу престъпността"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че работи с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидера на мнозинството в Сената Джон Тюн, и двамата републиканци, по "всеобхватен законопроект за престъпността", предаде Ройтерс. "Това е
25.08.2025 22:11

Тръмп каза, че би могъл да разположи американски войници в Чикаго

Американският президент Доналд Тръмп каза днес, че може да разположи американски войници в Чикаго и те са готови да се придвижат навсякъде в кратък срок, за да се борят с престъпността, предаде Ройтерс.
25.08.2025 05:11

Части на Националната гвардия във Вашингтон вече патрулират с огнестрелно оръжие, съобщава източник от Пентагона

Някои части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.
24.08.2025 20:21

Доналд Тръмп няма правомощията да разполага военни в Чикаго, каза лидерът на демократите Джефрис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма правомощия да разполага войници в Чикаго, съобщи лидерът на демократичното малцинство в Камарата на представителите Хаким Джефрис, предаде Ройтерс. По думите на демократа всяко използване на военни сили по
24.08.2025 07:59

Пентагонът се готви да разположи военни в Чикаго за борба с престъпността, съобщи "Вашингтон пост"

Пентагонът планира да разположи части на американската армия в Чикаго на фона на плановете на президента Доналд Тръмп да се справи с престъпността, бездомниците и нелегалната миграция, предаде Ройтерс, като се позова на публикация във "Вашингтон пост".
22.08.2025 22:03

Тръмп заяви, че Чикаго и Ню Йорк ще бъдат следващите градове, които федералните власти ще направят безопасни

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу
22.08.2025 21:07

Кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър трябва да се стегне, иначе няма да остане за дълго на поста, заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър "е по-добре да се стегне", иначе няма за дълго да остане на поста, предаде Ройтерс.
21.08.2025 22:24

Тръмп: Ще патрулирам тази вечер във Вашингтон заедно с полицията и военните

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще патрулира по улиците на Вашингтон, окръг Колумбия, днес вечерта заедно с полицията и военните, след като миналата седмица разположи войски от Националната гвардия в столицата на страната, съобщи Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:52 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация