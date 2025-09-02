Хиляди протестираха в Чикаго срещу разполагането в града на войници от Националната гвардия на САЩ

Хиляди протестиращи изпълниха улиците в близост до центъра на Чикаго снощи, пеейки, скандирайки и развявайки плакати в знак на протест срещу заплахите на американския президент Доналд Тръмп да разположи в града войници от Националната гвардия на САЩ и агенти на федералната агенция за миграцията, предаде Ройтерс.

Това бе един от около 1000 протеста в цялата страна под мотото „Работниците над милиардерите” по повод деня на труда в САЩ.

Демонстрацията в Чикаго обаче определено имаше по-остър тон, тъй като жителите на града се възмутиха от обещанието на Тръмп да насочи вниманието си към Чикаго след разполагането на войници в Лос Анджелис и Вашингтон, други два града, управлявани от демократите, отбелязва Ройтерс.

В изказване пред събралите се протестиращи кметът Брандън Джонсън обеща, че Чикаго ще се съпротивлява срещу намесата на федералното правителство.

„Това е градът, който ще защити страната“, заяви той под бурните овации на протестиращите.

Според организаторите в протеста са участвали между 5000 и 10 000 души, въпреки че агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди тази информация.

През последните седмици Тръмп нарочи Чикаго за град с висока престъпност, наричайки го „бъркотия“, „ад“ и „поле на смъртта“. Протестиращите обаче заявиха, че не смятат, че разполагането на войници от Националната гвардия ще реши проблема с престъпността в града.

Лидерите на властите в щата Илинойс и в Чикаго вече са подготвили мерки, за да предпазят града от разполагането на федералните войски и вероятно ще заведат редица съдебни дела срещу плана на Тръмп.

Кметът Джонсън в събота подписа указ, в който се посочва, че полицията в Чикаго няма да сътрудничи на федерални агенти или на войници от Националната гвардия.