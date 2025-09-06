Джорджия изпраща военнослужещи в окръг Колумбия в рамките на операцията срещу престъпността в американската столица

Губернаторът на Джорджия Брайън Кемп обяви, че изпраща във Вашингтон контингент от 316 бойци от Националната гвардия на щата за участие в задействаната от президента на САЩ Доналд Тръмп операция на силите за сигурност срещу престъпността в американската столица. Решението подсказва, че операцията във Вашингтон ще се проточи, предаде Асошиейтед прес.

Републиканецът Кемп каза, че в средата на месеца ще мобилизира близо 300 военнослужещи, които ще участват в операцията на Тръмп, за да може да бъде извършена ротация на войниците, вече разположени в столицата.

"Джорджия гордо застава редом до администрацията на Тръмп в нейната мисия да опази сигурността и красотата на столицата на нашата страна", каза губернаторът.

Тръмп първоначално свика 800 души от Националната гвардия на окръг Колумбия, които да подпомогнат федералните правоохранителни органи в рамките на строгите мерки на президента за борба срещу престъпността, скитничеството и незаконната имиграция. Впоследствие седем други щата, управлявани от републиканци, също изпратиха свои сили – Луизиана, Мисисипи, Охайо, Южна Каролина, Южна Дакота, Тенеси и Западна Вирджиния.

По думите на Кемп войниците от Джорджия може би ще бъдат въоръжени и ще подпомагат правоохранителните органи. По думите му по-рано тази седмица той е изпратил 16 войници във Вашингтон, но само със спомагателна роля, без да участват в правоохранителна дейност.

Миналия месец Тръмп пое контрола над местната полиция и разположи сили на Националната гвардия в рамките на по думите му битка с престъпността. По-рано тази седмица бойците от Националната гвардия на окръг Колумбия получиха заповед за продължаване срока на разполагането си до декември, още един признак, че може би операцията няма да приключи скоро, отбелязва Асошиейтед прес.

В четвъртък окръг Колумбия даде на съд президента за решението за интервенция на Националната гвардия във Вашингтон. Искът срещу Тръмп беше внесен на фона на плановете му да изпрати военни подразделения и в други градове в името на борбата с престъпността.

В мотивите си да се обърне към съда главният прокурор на окръг Колумбия Брайън Шлолб посочи, че разполагането на контингента на Националната гвардия, който наброява над 1000 души, е незаконно използване на армията за вътрешна правоохранителна дейност.

"Нито една американска юрисдикция не бива да бъде подлагана на военна окупация против волята си", написа Шлолб.

Белият дом заяви, че операцията на Гвардията има за цел да гарантира защитата на федералните активи и да подпомогне правоприлагането в окръга, и допълни, че това е напълно в границите на правомощията на Тръмп като президент.