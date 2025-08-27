Министерството на транспорта на САЩ отне управлението на "Юниън Стейшън" от "Амтрак"

Министърът на транспорта на САЩ Шон Дъфи обяви днес, че ведомството му поема управлението на централната жп гара "Юниън Стейшън" (Union Station) във Вашингтон, която досега беше под ръководството на частната компания "Амтрак" (Amtrak), предаде Асошиейтед прес.

Решението е пореден пример за затягане на контрола на федералното правителство върху столицата на страната. Дъфи съобщи това преди да се присъедини към президента на "Амтрак" Роджър Харис на събитие на гарата по повод пускането на новия високоскоростен влак "НекстДжен Асела" (NextGen Acela).

Министърът заяви, че гарата, която е на пешеходно разстояние от Капитолия, е "изпаднала в състояние на разруха", въпреки че би трябвало да бъде "гордост за града". Той подчерта, че с връщането на управлението на гарите федералните власти ще могат да допринесат за безопасността и подобряването на облика на столицата при значително по-ниски разходи.

Изявлението му повтори думи на президента Доналд Тръмп, който миналата седмица поиска от Конгреса 2 млрд. долара за програма за разкрасяване на Вашингтон. В рамките на тази политика Белият дом разположи хиляди военнослужещи от Националната гвардия и федерални служители за борба с престъпността в града, която според президента републиканец е достигнала тревожни нива.

Съобщението на Дъфи идва в момент, когато на "Юниън Стейшън" се изпълнява дългосрочна модернизация на стойност 8,8 млрд. долара, добавя Блубмърг. Проектът, известен като "План за втория век", цели да утрои капацитета за пътници, да изгради нова зала за влакове, да разшири съществуващите пространства и да преустрои зоната зад гарата, като същевременно запази историческата фасада и голямата зала в стил Бо Артс.

Официалните действия, с които ще бъде потвърден подновеният контрол на администрацията върху гарата, се очакват през септември, се посочва в изявлението.