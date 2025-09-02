Тръмп обеща да реши проблема с престъпността в Чикаго, който нарече "най-опасния град в света"

Плановете на Тръмп за разполагане на войници в Чикаго и опасността от блокиране на правителството засилват политическото напрежение в САЩ
С повторното разгорещяване на политическия сезон в началото на септември САЩ се сблъскват с две паралелни кризи – спорния план на президента Доналд Тръмп да разположи подразделения от Националната гвардия в Чикаго и все по-голяматата заплаха от спиране на работата на федералното правителство, посочва Асошиейтед Прес. Според агенцията тези кризи ще бъдат тест за слабите места на американската демокрация, при който федералната власт ще се сблъска с американската традиция за местна автономия, а Конгресът за пореден път ще трябва да се опита да работи въпреки повтарящите се дисфункции в институцията.