Подробно търсене

Американски апелативен съд постанови, че Тръмп може да изпрати сили на Националната гвардия в Портланд, щата Орегон

Десислава Иванова
Американски апелативен съд постанови, че Тръмп може да изпрати сили на Националната гвардия в Портланд, щата Орегон
Американски апелативен съд постанови, че Тръмп може да изпрати сили на Националната гвардия в Портланд, щата Орегон
Военни от американската Национална гвардия патрулират в района на Белия дом във Вашингтон, 28 август 2025 г. Снимка: Scott Applewhite/АП
Ню Йорк,  
21.10.2025 00:31
 (БТА)

Американски апелативен съд постанови, че Доналд Тръмп може да изпрати сили на Националната гвардия в град Портланд, щата Орегон, въпреки възраженията на градските и щатските власти и с това осигури важна юридическа победа на президента републиканец, който изпраща такива сили във все повече градове, управлявани от демократите, предаде Ройтерс.

Съдът заяви, че смята "за вероятно президентът да е упражнил законно правомощията си", като е изпратил войници от този корпус, представляващ част от резерва на американските въоръжени сили. С това той отменя решението на съдия от първоинстанционен съд, блокирал разполагане на такива сили в града в Орегон, посочва Франс прес.

Използвайки извънредно въоръжените сили на САЩ за вътрешни цели, Тръмп изпрати войници от Националната гвардия в Лос Анджелис, в столицата Вашингтон и в Мемфис, като обяви планове да направи това също в Портланд и Чикаго. Управляваните от демократите щати и градове заведоха дела, които имат цел да спрат разполагането, но съдилищата все още не са стигнали до окончателно решение за законността на решенията на Тръмп да изпрати Националната гвардия в американските градове.

Властите в Портланд и щата Орегон съдят правителството в опит да спрат разполагането на Националната гвардия в Портланд с аргумента, че действията на Тръмп нарушават няколко федерални закона, регулиращи използването на военни сили, както и щатските права съгласно Десетата поправка в конституцията.

В съдебното дело Тръмп бе обвинен, че преувеличава мащаба на протестите срещу неговата имиграционна политика, за да оправдае незаконното поемане на контрола върху щатските подразделения на Националната гвардия.

На 27 септември Тръмп нареди 200 войници от Националната гвардия да бъдат изпратени в Портланд за обуздаване на протестите и укрепване на правоприлагането по отношение на имиграцията. Президентът си навлече остри критики, след като определи града като "опустошен от войната".

/ДИ/

Свързани новини

20.10.2025 11:28

Каква е целта на протестите под наслов „Без крале“ в САЩ

На 18 октомври 2025 г. милиони американци излязоха по улиците за протести под надслов „Без крале“, предаде Ройтерс. В цялата страна се състояха поредица от митинги, целта на които според организаторите и участниците е да се противодейства на възхода на авторитаризма през втория мандат на президента Доналд Тръмп. Според организаторите повече от 2600 събития са били планирани във всички 50 щата на страната и в тях са участвали милиони американци.Лозунгът „Без крале“ е препратка към антимонархическите възгледи на основателите на американската република, а в днешния контекст той цели да изпрати сигнал за широко разпространено сред американската общественост опасение - че изпълнителната власт започва да превишава правомощията си, посочва Ройтерс.Протестиращите, които се събраха в повечето големи градове на САЩ – от Ню Йорк и Вашингтон до Хюстън и Портланд – заявиха, че действията им не носят партийна окраска, а са проява на патриотизъм, коментира Асошиейтед Прес. Движението „Без крале“ обаче представлява пряко предизвикателство към администрацията на Тръмп, която разположи Националната гвардия в някои градове, засили операциите срещу мигранти и често използва за своите действия извънредни правомощия, провокирайки тревога в целия американски политически спектър.
18.10.2025 04:33

Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ да разреши разполагането на националната гвардия в Чикаго

Правителството на американския президент Доналд Тръмп поиска в петък от Върховния съд на САЩ разрешение за разполагането на националната гвардия в Чикаго, предаде Франс прес.Тръмп обяви в началото на този месец, че ще изпрати стотици войници от националната гвардия в третия най-голям град в САЩ, за да се борят с престъпността и да пазят служителите на федералната полиция.
10.10.2025 02:28

Съдия блокира разпореденото от Тръмп разполагане на Националната гвардия в Илинойс

Федерален съдия в Чикаго временно блокира разпореденото от президента на САЩ Доналд Тръмп разполагане на стотици войници от Националната гвардия в Илинойс, пет дни след като друг американски съдия блокира подобно разполагане в Портланд, Орегон, предаде Ройтерс.
09.10.2025 19:25

Петстотин военнослужещи от Националната гвардия на САЩ бяха мобилизирани в района на Чикаго

Петстотин военнослужещи от Националната гвардия на САЩ бяха мобилизирани в района на американския град Чикаго, щата Илинойс, в рамките на мащабната операция на президента Доналд Тръмп във връзка с имигрантите, предадоха световните агенции.
08.10.2025 19:54

Тръмп призова за ареста на двама демократи, противопоставящи се на разполагането на сили на Националната гвардия

Губернаторът на щата Илинойс и кметът на Чикаго трябва да бъдат пратени в затвора, тъй като се противопоставят на разполагането на сили на Националната гвардия за борба с имиграцията и престъпността в третия по големина град в страната, предаде
08.10.2025 16:49

Доналд Тръмп призова кметът на Чикаго и губернаторът на Илинойс да бъдат вкарани в затвора

Американският президент Доналд Тръмп призова кметът на Чикаго Брандън Джонсън и губернаторът на Илинойс Джей Робърт Прицкър да бъдат вкарани в затвора, като ги обвини, без да представи доказателства, че не са успели да защитят служители на Имиграционната и митническата служба на САЩ, предаде Ройтерс.
08.10.2025 16:20

Войници от Националната гвардия на САЩ в петък може да бъдат разположени в Мемфис, съобщи местната полиция

Войници от Националната гвардия "може да бъдат разположени" в петък в Мемфис – град, управляван от Демократическата партия в контролирания от републиканците южен щат Тенеси, съобщи днес началничката на местната полиция Серелин Дейвис, цитирана от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:01 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация