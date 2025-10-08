Тръмп призова за ареста на двама демократи, противопоставящи се на разполагането на сили на Националната гвардия

Губернаторът на щата Илинойс и кметът на Чикаго трябва да бъдат пратени в затвора, тъй като се противопоставят на разполагането на сили на Националната гвардия за борба с имиграцията и престъпността в третия по големина град в страната, предаде Асошиейтед прес.

И двамата политици от опозиционната Демократическа партия заявиха, че няма да се откажат от съпротивата.

Републиканският президент направи коментара в публикация в социалните медии, което е поредната илюстрация за призивите му за преследване или пращане на зад решетките на опонентите му – стъпка, която е в разрез с дългогодишните норми. По традиция министерството на правосъдието на САЩ се стреми да запази независимостта си от Белия дом, припомня Асошиейтед прес.

Тръмп написа в социалната си мрежа "Трут соушъл", че кметът на Чикаго Брандън Джонсън и губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкър "трябва да бъдат в затвора, защото не са защитили служителите на Американската имиграционна и митническа служба".

От публикацията не е ясно срещу какво възразява Тръмп. Засега Белият дом не е отговорил на молба за коментар.

Джонсън заяви в "Екс", че "това не е първият път, в който Тръмп се опитва да арестува несправедливо чернокож мъж. Аз няма да ходя никъде."

"Няма да отстъпя. Тръмп сега призовава за ареста на избрани политици, които ограничават властта му. Какво друго остава по пътя към пълния авторитаризъм?", попита в същата платформа Прицкър.

Войници от Националната гвардия на Тексас са разположени край Чикаго, въпреки съдебното дело, заведено от щата и града за блокиране на разполагането им. Мисията им не е ясна, но администрацията на Тръмп е предприела агресивна операция за прилагане на имиграционните закони в Чикаго, отбелязва агенцията.

Тръмп нарече Чикаго "адска дупка" на престъпността, въпреки че полицейските статистики показват значителен спад на повечето престъпления, включително убийствата, припомня агенцията.