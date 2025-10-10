Подробно търсене

Съдия блокира разпореденото от Тръмп разполагане на Националната гвардия в Илинойс

Пламен Йотински
Войници от Националната гвардия от Чикаго се намират в центъра за резервисти в предградие на Чикаго. Снимка: AP/Erin Hooley
Чикаго,  
10.10.2025 02:28
 (БТА)

Федерален съдия в Чикаго временно блокира разпореденото от президента на САЩ Доналд Тръмп разполагане на стотици войници от Националната гвардия в Илинойс, пет дни след като друг американски съдия блокира подобно разполагане в Портланд, Орегон, съобщи Ройтерс.

Американският окръжен съдия Ейприл Пери заяви, че разрешаването на разполагането на войски от Националната гвардия в щата само ще "добави масло в огъня", след като изслуша повече от два часа аргументите на адвокатите на американското правителство и щата Илинойс, които заведоха дело срещу администрацията на Тръмп по повод разполагането на войските.

Съдията заяви, че пълното й писмено решение ще бъде публикувано днес.

Вчера сутринта войници от Националната гвардия бяха забелязани да патрулират в имиграционен център в предградие на Чикаго, който се превърна в честа цел на протести през последните седмици.

Отделно от това, тричленен състав на федерален апелативен съд в Сан Франциско в четвъртък изглеждаше склонен да отмени решението, блокиращо разполагането на войници в Портланд, което би отворило пътя за стотици войници да влязат в града.

Резултатите от двата случая могат да имат значителни последствия за разширяващата се кампания на Тръмп за разполагане на военен персонал по улиците на американските градове въпреки възраженията на демократичните им лидери.

Адвокатите на правителството и в двата съда заявиха, че войниците от Националната гвардия са необходими, за да защитят федералните служители и имущество от демонстрантите. Демократичните губернатори на Илинойс и Орегон обвиниха Тръмп, че умишлено е представял малките, предимно мирни протести като насилствени и опасни, за да оправдае разполагането на Националната гвардия.

При обявяването на решението си в четвъртък от съдийската скамейка, Пери заяви, че й е трудно да повярва на твърденията на правителството за насилие по време на протестите пред имиграционния център в Броудвю, Илинойс.

Тя цитира решение на друг съдия от Чикаго, също издадено в четвъртък, което временно ограничаваше правомощията на федералните агенти да използват сила за разпръскване на тълпи. Протестиращите и журналистите бяха завели отделно дело с искане за такава заповед, като твърдяха, че федерални служители са ги ранили в центъра на Броудвю.

Пери заяви, че поведението на служителите на Агенцията за имиграция и митници  на САЩ е предизвикало протестите и че разполагането на войници от Националната гвардия в Броудвю "само ще подхрани огъня, който самите ответници са запалили".

/ПЙ/

Свързани новини

09.10.2025 19:25

Петстотин военнослужещи от Националната гвардия на САЩ бяха мобилизирани в района на Чикаго

Петстотин военнослужещи от Националната гвардия на САЩ бяха мобилизирани в района на американския град Чикаго, щата Илинойс, в рамките на мащабната операция на президента Доналд Тръмп във връзка с имигрантите, предадоха световните агенции.
08.10.2025 19:54

Тръмп призова за ареста на двама демократи, противопоставящи се на разполагането на сили на Националната гвардия

Губернаторът на щата Илинойс и кметът на Чикаго трябва да бъдат пратени в затвора, тъй като се противопоставят на разполагането на сили на Националната гвардия за борба с имиграцията и престъпността в третия по големина град в страната, предаде
08.10.2025 16:49

Доналд Тръмп призова кметът на Чикаго и губернаторът на Илинойс да бъдат вкарани в затвора

Американският президент Доналд Тръмп призова кметът на Чикаго Брандън Джонсън и губернаторът на Илинойс Джей Робърт Прицкър да бъдат вкарани в затвора, като ги обвини, без да представи доказателства, че не са успели да защитят служители на Имиграционната и митническата служба на САЩ, предаде Ройтерс.

