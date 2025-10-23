Подробно търсене

Доналд Тръмп се отказа от плановете си да изпраща сили на Националната гвардия в Сан Франциско

Николай Велев
Доналд Тръмп се отказа от плановете си да изпраща сили на Националната гвардия в Сан Франциско
Доналд Тръмп се отказа от плановете си да изпраща сили на Националната гвардия в Сан Франциско
Кметът на Сан Франциско Даниъл Лури по време на церемонията по встъпването му в длъжност на 8 януари 2025 г. Снимка: АП/Godofredo A. Vásquez
Вашингтон,  
23.10.2025 22:03
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да изпраща сили на Националната гвардия в Сан Франциско, съобщи днес кметът на калифорнийския град след разговор с републиканския лидер, предаде Ройтерс.  

Кметът на Сан Франциско Даниъл Лури каза, че снощи Тръмп му се е обадил, за да му съобщи, че отменя всички планове за разполагането на федерални сили. Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум "потвърди тази насока" в отделен разговор днес, написа Лури в социалната платформа "Екс".

"Имаме работа да вършим и бихме приветствали продължаването на партньорството ни с Федералното бюро за разследване, Агенцията за борба с наркотиците, Федералното бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви и с главния прокурор, за да изчистим улиците ни от наркотиците и дилърите", отбеляза Лури. Той обаче добави, че прилагането на имиграционните закони чрез военна сила ще окаже негативно въздействие върху града. 

"Оценяваме факта, че президентът разбира, че ние сме глобален център за технологии и когато Сан Франциско е силен, тогава и държавата ни е силна", подчерта Лури. 

По-късно днес Тръмп съобщи в социалните мрежи, че кметът на Сан Франциско е заявил, че градът постига напредък в борбата с престъпността, съобщи Асошиейтед прес. Тръмп посочи, че е съгласен Сан Франциско да продължи да решава този проблем самостоятелно. 

Тръмп беше намекнал, че Сан Франциско ще е следващата спирка на служителите от Националната гвардия, които президентът републиканец изпраща в различни градове, управлявани от демократите. Срещу тези действия на Тръмп бяха заведени редица съдебни дела. 

"Ще отидем в Сан Франциско и ще го направим велик", заяви Тръмп миналата неделя в ефира на телевизия "Фокс нюз". 

/СХТ/

Свързани новини

10.10.2025 02:28

Съдия блокира разпореденото от Тръмп разполагане на Националната гвардия в Илинойс

Федерален съдия в Чикаго временно блокира разпореденото от президента на САЩ Доналд Тръмп разполагане на стотици войници от Националната гвардия в Илинойс, пет дни след като друг американски съдия блокира подобно разполагане в Портланд, Орегон, предаде Ройтерс.
08.10.2025 16:20

Войници от Националната гвардия на САЩ в петък може да бъдат разположени в Мемфис, съобщи местната полиция

Войници от Националната гвардия "може да бъдат разположени" в петък в Мемфис – град, управляван от Демократическата партия в контролирания от републиканците южен щат Тенеси, съобщи днес началничката на местната полиция Серелин Дейвис, цитирана от
02.09.2025 17:15

Американски съдия блокира разполагането на части на Националната гвардия в щата Калифорния

Американски федерален съдия блокира днес разполагането на части на Националната гвардия за борба с престъпността в щата Калифорния по искане на правителството на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
22.08.2025 22:03

Тръмп заяви, че Чикаго и Ню Йорк ще бъдат следващите градове, които федералните власти ще направят безопасни

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес, че Чикаго и Ню Йорк - градове, управлявани от демократите, ще бъдат следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили на реда, както е столицата Вашингтон, с цел борба срещу
18.07.2025 05:54

В САЩ се провеждат протести срещу имиграционната политика на Тръмп и съкращенията на средства в областта на здравеопазването

В САЩ се провеждат протести срещу имиграционната политика на президента Доналд Тръмп и съкращенията на средства в областта на здравеопазването и в други социални сфери, предаде Асошиейтед прес. Протестите се организират в над 1600 места в
16.07.2025 04:35

"Уверен съм, че можем да направим ООН отново велика", каза номинираният от Тръмп за постоянен представител на САЩ към организацията

"Уверен съм, че можем да направим ООН отново велика", каза номинираният от президента Доналд Тръмп за постоянен представител на САЩ към световната организация Майк Уолц, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:37 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация