Френски художник протестира срещу климатичната криза с впечатляващи червени фигури в каналите на Амстердам

Френският художник Джеймс Коломина инсталира червена фигура в реален размер на давеща се жена, плаваща с лице надолу в амстердамски канал и държаща знаме с надпис "Добре съм“, в знак на протест срещу глобалната политика за изменение на климата, предава Ройтерс.

Второ от типичните червени произведения на Коломина е на дете, висящо отстрани на канала и рисуващо водна линия далеч над сегашното ниво на водата. Амстердам се намира под морското равнище, подобно на около една трета от Нидерландия, и страната се поддържа суха от обширна система от диги, канали и помпи.

"Изменението на климата е абсолютна извънредна ситуация. Климатът надхвърля всички граници, всички вярвания, всички мнения“, каза Коломина за инсталациите. "Вече не говорим за политика, а за оцеляване. Чрез работата си се опитвам да напомня на хората за тази неотложност.“

Когато 64-годишният канадски турист Даниел Лоулес за първи път видял произведението на изкуството "Добре съм“, той си помислил, че изобразява пиян холандец. Осъзнавайки, че става въпрос за изменението на климата, той отбелязва, че това е придало на творбата съвсем ново значение. "Сега, когато погледнете фигурата и осъзнаете факта, че става въпрос за изменението на климата, си казвате нещо като: "Уау, колко сериозно е това? Наистина трябва да го погледнем и да се замислим“, каза Лоулес.

Червените статуи на Коломина са се появявали по целия свят и изобразяват както президента на САЩ Доналд Тръмп, излизащ от шахта в Ню Йорк, така и руския президент Владимир Путин, яздещ играчка танк в "Сентръл парк", както и статуи на мира в Украйна и Испания, припомня още Ройтерс.