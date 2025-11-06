Журналистката и писател Мира Добрева ще представи "Столетниците 2: Загадката на дълголетието" на 25 ноември. Книгата е продължение на книгата "Столетниците – благословия или орисия", съобщават от екипа на издателство "Книгомания".

Те уточняват, че изданието ще бъде представено в столичния клуб "Перото" към Националния дворец на културата (НДК) от 18:30 ч.

Мира Добрева е родена на 12 август през 1972 г. и е журналист по професия. Работила е в Нова телевизия (1996-1998 г.). От 1999 г. е в Българската национална телевизия (БНТ), където е била водеща на кратките новини "По света и у нас" на Канал 1, репортер в предаването "Чай", водеща на централната емисия "По света и у нас". Автор, водещ и продуцент на предаването "Отблизо с Мира" на БНТ (2011-2019 г.). Два телевизионна сезона е водеща на предаването "Питай БНТ" (2019-2021 г.). Била е водеща и сценарист на предаването "БНТ на 60". Автор е на книгата "Столетниците - благословия или орисия (2020 г.).

/ЕМС/