Драматичният театър в Пловдив ще се включи в националната инициатива "Нощ на театрите"

Драматичният театър в Пловдив се включва в националната инициатива "Нощ на театрите" на 15 ноември, съобщиха от културната институция. Основното послание на българското издание е „Нощният живот на театъра“.

Храмът на Мелпомена в Пловдив ще отвори вратите на своя Музей на театъра, който ще предложи специални разходки из историята на първия професионален български театър. Сред оригинални костюми, плакати и ценни експонати посетителите ще се потопят в духа на сценичното минало на Пловдив. Разходката в Музея е с вход свободен, но местата са ограничени. Покани могат да се вземат предварително от касата на театъра.

Във фоайето ще бъде изграден специален фотокорнер, вдъхновен от епохата на кралица Елизабет Първа. Гостите ще могат да се снимат в ренесансова обстановка, сред тежки драперии, златни детайли и атмосфера, пренесена от сцената в реалността.

Актрисата Ивана Крумова – посланик на „Нощ на театрите“ и част от трупата на спектакъла „Елизабет или кралицата девственица“, ще посрещне част от гостите, преди да излезе на сцената.

В 19:00 ч. започва спектакълът „Елизабет или кралицата девственица“, в който Койна Русева ще се превъплъти в образа на прочутата владетелка. Пиесата разказва за властта, самотата и сърцето, което остава в сянката на короната – една от най-силните драми в афиша на театъра.

През целия ден, в ресторанта на театъра, публиката ще може да се наслади на специален коктейл „Елизабет“, създаден по повод събитието и предлаган на преференциална цена. Менюто ще включва и основно ястие, вдъхновено от спектакъла и носещо неговото име – кулинарно преживяване, достойно за кралица.

В същия ден е премиерата на моноспектакъла на актьора Явор Бахаров "Трима крале“ на сцената на Държавен куклен театър в Пловдив. Той е част от програмата на тазгодишното издание на "Нощ на театрите“.