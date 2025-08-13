На 15 ноември ще е 13-ата „Нощ на театрите“. По традиция, всяка трета събота от ноември в десетки държави в Европа „властва“ театралното изкуство, основното послание на българското издание е „Нощният живот на театъра“, информират организаторите.

„Романтично се завръщаме към нещо, което беше в основата на инициативата още при нейното създаване – нощното театрално приключение, което за кратко време ни пренася в една вълшебна и вълнуваща реалност, в която преживяваме театралното изкуство“, допълват от екипа.

С лицата си като посланици тази година застават драматургът Александър Секулов, актьорите Владимир Пенев, Юлиан Вергов, Дарин Ангелов, Христо Петков, Константин Еленков, Мартин Димитров, Теодора Духовникова, Весела Бабинова, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева, Ивана Крумова, примабалерината Марта Петкова и премиерсолистът Никола Хаджитанев. Всички те ще са гости в традиционното Live студио и участници във фотографския проект „Нощни персонажи“ на Драгомир Спасов.

Посланиците ще станат част и от noir видео поредица, по която работят режисьорът Илия Стоянов и операторът Петър Райжеков. Сюжетът на фото и видео разказите се случва в нощен бар, в сърцето на София. „Идеята за noir се роди почти първосигнално като асоциация с Нощта. В нощния noir героите не са такива, каквито изглеждат. С тази поредица искаме да разкрием техните лица, които остават скрити от света – лицата, които само Нощта може да види“, разказва Илия Стоянов.

Повече от шестотин хиляди е броят на зрителите, които преживяваха театралното изкуство в изминалите 12 издания в България, казват от „Нощ на театрите“.

Идеята е на Елеонора Роси (театрален режисьор, актриса и преподавател по драма в театралната консерватория в Льо Ман, Франция). Нейният концептуален план La nuitée - the intercultural night of european theater, поставя началото на „Европейска нощ на театъра“. La nuitée е специално събитие, което празнува европейския театър. „Европейска нощ на театъра“ е международна инициатива, обединяваща театрални компании от цяла Европа. Нейната мисия е да показва театралната креативност във всички форми, обединявайки творческите индустрии, разширявайки театралната мрежа чрез обмен на идеи и опит и привличайки публики от всички възрасти.

