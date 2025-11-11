Женският национален отбор на България по баскетбол замина за Баку

Женският национален отбор на България по баскетбол замина късно снощи за Баку, където ще изиграе първия си двубой от квалификациите за Евробаскет 2027, информираха от Българската федерация по баскетбол в социалните платформи.

Утре, 12 ноември, от 13.00 часа българско време националките ще стартират квалификационния цикъл с мач срещу домакините от Азербайджан.

След това българките ще пътуват до Рига, където на 15 ноември от 18.30 часа ще се изправят срещу състава на Украйна.

Първият прозорец от квалификациите за следващото Европейско първенство за жени в група Е ще завърши с домакински мач на 18 ноември от 19.00 часа в "Арена Ботевград", когато тимът на България ще приеме отбора на Черна гора.

Срещите ще бъдат излъчени на интернет платформата Voyo.bg.