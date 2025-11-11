Основната ценност на "Асембли" ООД в Разград са хората, каза управителят на фирмата Огнян Обрешков

Основната ни ценност са хората. Работата при нас е интересна, динамична, предизвикателна, каза за БТА управителят на фирма "Асембли" ЕООД инж. Огнян Обрешков. Той подчерта, че във фирмата работят основно хора с техническо образование. Заради разрастването на дейността й има нуждата от нови кадри, предимно от специалисти по технически и инженерни науки.

"Трябват ни хора, които искат да работят в интензивна, динамична и интересна среда с екип от професионалисти", каза управителят на фирма "Асембли" ЕООД инж. Огнян Обрешков. Нуждата от нови кадри е обусловена от разрастването на дейността на фирмата. По думите му, за да привлече млади специалисти, фирмата предоставя възможност за включване в обучения и курсове за надграждане на уменията им. "Плюса в нашата работа е, че не е монотонна и е добре платена“, добави Огнян Обрешков.

"Асембли" ООД е специализирана в предлагането на услуги в промишлените фабрики и заводи. Ние имаме необходимия опит в промишлената поддръжка, строителството, безопасността в различни по вид и дейност индустриални сектори. Фирмата предлага инженерингови услуги, касаещи промишлеността, като проектиране, разработване на технологична и конструктивна документация, производство, монтиране и стартиране на експлоатация на стандартни и нестандартни машини и съоръжения. "Имаме необходимите знания и умения да изграждаме промишлени машини и съоръжения от различен вид, както и в тяхната последваща поддръжка и ремонт. Предлагаме също така и услуги в строителството на промишлени сгради и площадки“, посочи Обрешков. Той обясни, че компанията е на пазара вече трета година, като на този етап капацитетът от специалисти е 30 човека. Като добър показател за качествената работа на екипа според Обрешков са мненията на предприятията, които вече са се доверили на фирмата. По думите му "Асембли“ ООД за своите монтажи, ремонти и техническа поддръжка през тези години са избрали фирми като "Оргахим" АД, "Биовет – клон Разград" АД, "Каолин" АД, "Хайделберг Матириълс Девня" АД, "Солвей Соди", "Агрополихим" АД. Добре си партнираме и с разградската фирма "МАТ“, посочи Обрешков. Той подчерта, че в "Асембли“ ООД работят специалисти с богат опит и знания. "Инвестирайки непрекъснато в знания и нови технологии целим да постигнем високо качество на предлаганите от нас услуги в различни индустриални направления“, отбеляза управителят на фирмата.

Производствената база на "Асембли" ООД се намира в Източната промишлена зона в Разград. Фирмата предлага условия за личностно и кариерно развитие, организира стажове на студенти и ученици, както и вътрешнофирмени обучения за служителите си. "В момента при нас има трима служители на които фирмата сигурява стипендии за обучение в технически специалности в Русенския университет "Ангел Кънчев“. На друг работник, който дълги години е бил в чужбина и не успял да завърши образованието си, ръководството на "Асембли“ съдейства да се дипломира. Сред принципите, около които се изгражда политиката на фирмата, са дисциплина, спазване на работното време и уважение към колегите", посочи още Огнян Обрешков. По думите му в бранша има изострена конкуренция за кадри, което предполага сравнително добро заплащане. "Но все пак всеки труд си има цена. За да можем да даваме такива добри заплати на хората, трябва да показваме качество, количество, спазване на срокове, добри резултати в дейността“, допълни Огнян Обрешков.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.