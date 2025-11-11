Румъния е открила възможни фрагменти от дрон на пет километра навътре в границата си след руска атака в Украйна тази нощ

Румъния е открила възможни фрагменти от дрон на пет километра навътре в границата си след руска атака срещу украински пристанища по река Дунав през нощта, съобщи румънското Министерство на националната отбрана днес, предадоха Ройтерс и румънската медия "Щириле ПроТеВе“ (Știrile ProTv).

От министерството, цитирани от "Щириле ПроТеВе“, допълниха, че по време на атаката радари са засекли няколко групи дронове в близост до румънското въздушно пространство, заради което превантивно са били задействани системите за противовъздушна отбрана.

Метеорологичните условия в югоизточната част на страната обаче не са позволили на страната да вдигне изтребители и населението в района на окръг Тулча е било предупредено малко след полунощ румънско (и българско) време да се укрие чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT).

В Румъния, която споделя 650-километрова граница с Украйна, многократно се е наблюдавало падане на фрагменти от руски дронове на територията ѝ и случаи на нарушаване на въздушното пространство, припомня Ройтерс.