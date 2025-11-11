Писателят Георги Господинов ще представи най-новия си роман „Градинарят и смъртта“ във Виена

Акцент на тазгодишния Дунавски лаунч салон, който ще се проведе във Виенския изложбен център (Messe Wien), е срещата с международно признатия български писател Георги Господинов, който ще представи най-новия си роман „Градинарят и смъртта“ в петък, 14 ноември 2025 г., от 17:00 ч., информира Българският културен институт (БКИ) „Дом Витгенщайн” във Виена от своя профил в социалните мрежи.

„Най-личното произведение на Господинов е нежна, но трогателна почит към баща му - към живота, към преходността и към тихите жестове на любов, които се задържат в паметта ни“, се казва в анонса за представянето и се допълва: „Романът разказва за сбогуванията, за спомените и за невидимите следи, които хората оставят върху другите.“

Модератор на събитието ще е Корнелиус Хел, а преводът ще е на Александър Зицман.