Писателят Георги Господинов ще представи най-новия си роман „Градинарят и смъртта“ във Виена

Михаил Евлогиев
Снимка: "Жанет 45"
Виена,  
11.11.2025 09:30
 (БТА)
Акцент на тазгодишния Дунавски лаунч салон, който ще се проведе във Виенския изложбен център (Messe Wien), е срещата с международно признатия български писател Георги Господинов, който ще представи най-новия си роман „Градинарят и смъртта“ в петък, 14 ноември 2025 г., от 17:00 ч., информира Българският културен институт (БКИ) „Дом Витгенщайн” във Виена от своя профил в социалните мрежи.

„Най-личното произведение на Господинов е нежна, но трогателна почит към баща му - към живота, към преходността и към тихите жестове на любов, които се задържат в паметта ни“, се казва в анонса за представянето и се допълва: „Романът разказва за сбогуванията, за спомените и за невидимите следи, които хората оставят върху другите.“

Модератор на събитието ще е Корнелиус Хел, а преводът ще е на Александър Зицман.

/ХК/

Списание ЛИК

03.11.2025 06:25

Литературните награди "Перото" ще бъдат връчени на 3 ноември за единайсета поредна година

За единадесета поредна година ще бъдат връчени литературните награди „Перото“. Отличията ще бъдат връчени на официална церемония в Литературен клуб „Перото" в Националния дворец на културата (НДК) от 19.00 ч. на 3 ноември. Тогава ще станат известни
28.10.2025 15:13

"Градинарят и смъртта" на Георги Господинов излезе в превод и на гръцки език

За живота си след „Времеубежище“, за връзката с баща си и за новата си книга „Градинарят и смъртта“ говори българският писател Георги Господинов в интервю за неделното издание на гръцкия вестник „Вима“ по повод на излизането на книжния пазар на гръцкия превод на последната му книга „Градинарят и смъртта“.
16.10.2025 15:52

Георги Господинов ще представи „Градинарят и смъртта“ на Франкфуртския панаир на книгата

Писателят Георги Господинов ще представи новият си роман „Градинарят и смъртта“ на Франкфуртският панаир на книгата утре на специализираната Литературната сцена, организирана от немскоезичните телевизии ARD, ZDF и 3sat, съобщава официалният сайт на
13.10.2025 14:00

Френският вестник „Фигаро“ представи романа на Георги Господинов „Градинарят и смъртта“

„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов е разтърсващ разказ за смъртта на баща му, пише френският вестник „Фигаро“. Големият български писател, роден през 1968 г., говори за своя баща със свито сърце, спомняйки си за него няколко седмици преди
09.10.2025 17:41

В Дания излезе преводът на най-новия роман на Георги Господинов „Градинарят и смъртта“

Днес в Дания излезе преводът на най-новия роман на Георги Господинов „Градинарят и смъртта“. За това съобщи самият автор на своята Фейсбук страница, където публикува снимка на преводачката на датски с изданието в ръка и текст: „Любимата ми Хеле
18.09.2025 17:24

Известни са номинациите за националната награда "Хр. Г. Данов" - 2025

Министерството на културата обяви на официалната си страница в интернет номинациите за Националната награда „Христо Г. Данов”. Тържествената церемония по връчването на отличията ще се състои на 22 септември (понеделник) от 14 ч. в двора на къщата

