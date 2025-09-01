Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов е избран за книга на месеца за септември в Австрия

Романът „Градинарят и смъртта“ (ИК Aufbau) на Георги Господинов е избран за книга на месеца за септември от Главната асоциация на австрийските книжари, съобщава сайтът на организацията.

„Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов е истински късмет: автор, който вече е преминал през всички етапи на романното майсторство, се впуска в автобиографично разказване за смъртта на баща си и успява да запази литературната сила на това драматично събитие. В същото време не позволява на личното преживяване да му отнеме умението да разказва. Разказвачът постоянно размишлява, изгражда мрежа от ретроспекции и предсказания и поставя фокуса върху баща си, за да разкрие цял един свят. „Градинарят и смъртта“ е един от най-вълнуващите романи на последните години“, посочва мотивировката на австрийското жури.

Книга на месеца е литературна инициатива в Австрия, стартирана през 2018 г. от Главната асоциация на австрийските книжари (Hauptverband des Österreichischen Buchhandels) в сътрудничество с Radio Ö1. Програмата има за цел да открои изключителната съвременна литература и да насърчи връзката между книжарниците и читателите в цялата страна, пишат организаторите.

Всеки месец жури избира една забележителна книга, която се промотира чрез участващите в инициативата книжарници. Тези книги се поставят на видно място в магазините, придружени от плакати и дигитални материали, и се обсъждат в Radio Ö1. Над 120 книжарници участват в програмата, което я прави значимо културно събитие в литературната сцена на Австрия.