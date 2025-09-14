Подробно търсене

Георги Господинов получи литературната награда "Виленица" в едноименната пещера в Словения, снимка: издателство "Жанет 45"
14.09.2025 11:24
Международната литературна награда „Виленица“ беше връчена на българския писател Георги Господинов на церемония, която се проведе на 13 септември в едноименната пещера в Словения, съобщиха от издателство "Жанет 45". 

"Литературата и историите имат животоспасяваща сила. Те имат силата да съхраняват човешкото и са естествен антидот, противовес на пропагандата и агресивния популизъм. Литературата е велик опитомител на страхове“, каза българският автор в речта си при получаването на отличието. 

За творчеството на Георги Господинов говори и председателят на журито - словенски поет, преводач, радиоводещ и диджей Грегор Подлогар, информират от "Жанет 45". "Георги Господинов, четиридесетият лауреат на фестивала „Виленица“, въплъщава наследството му по свой неповторим начин и дава пример за това как литературата днес още може да въздейства и достига до всеки“, отбеляза той.

Наградата се връчва на централноевропейски автор за изключителни постижения в областта на литературата и есеистиката на церемония в пещерата "Виленица". Сред носителите й са Милан Кундера, Збигнев Херберт, Олга Токарчук, Петер Хандке, Адам Загаевски, Петер Естерхази, Миленко Йергович, Горан Стефановски, Дубравка Угрешич.

Церемонията за връчването на приза беше част от Международния литературен фестивал „Виленица“, който се проведе на различни локации като Любляна, Триест, Нова Горица. Мотото тази година беше „Прекрасният нов свят“, допълват от "Жанет 45". Форумът се състоя между 8 и 13 септември.

Както БТА съобщи, Георги Господинов е третият български носител на признание от „Виленица” в 40-годишната му история – след Илия Троянов (през 2018 г.) и поета Румен Леонидов (през 2012 г., получил „Кристал Виленица”)

