Писателят Георги Господинов ще бъде удостоен с голямата награда на 40-ия фестивал „Виленица” в Словения

Поетът и писател Георги Господинов ще получи голямата награда на централноевропейския литературен фестивал „Виленица” в Словения. 40-ото му издание под мотото „Прекрасният нов свят” ще се състои от 8 до 13 септември в словенските градове Любляна и Нова Горица (като Европейска столица на културата през 2025 г. съвместно със съседния италиански град Гориция) и в Триест, Италия. Това съобщиха от Посолството на България в Словения.

Почитателите на българския лауреат на наградата „Международен Букър” за 2023 г. ще могат да се срещнат с него в рамките на четири събития: на 10 септември (сряда) в 19:00 ч. в Галерията за съвременно изкуство „Цукрарна” в словенската столица; на 11 септември (четвъртък) в 18:00 ч. в град Триест в книжарница „Сан Марко”; на 12 септември (петък) в 20:00 ч. в новия център „ЕПИК” в Нова Горица – в партньорство с 10-ия фестивал „Град на книгата”, и при връчването на престижната награда „Виленица” в едноименната пещера в Лока, Югозападна Словения, на 13 септември (събота) в 18:00 ч. На първата литературна вечер специалният гост от България ще се изяви заедно с някои досегашни носители на отличието – Илма Ракуса (Швейцария), Драган Великич (Сърбия), Ласло Краснахоркаи (Унгария) и Мила Хаугова (Словакия), които ще прочетат откъси от свои произведения. Входът е свободен, е посочено в сайта на дипломатическата ни мисия в Любляна.

От Българското посолство припомнят, че лауреатът на тазгодишния фестивал бе излъчен от 11-членно международно жури, оглавявано от поета и журналист в Радио Словения Грегор Подлогар. В състава му са включени и автори, и критици от Словения и чужбина, преводачи и преподаватели в Люблянския университет. Във вече публикуваното решение на журито писателят, поет, есеист и драматург Гeoрги Господинов е определен като „едно от централните имена на съвременната европейска литература”. За първата му творба „Естествен роман” се казва, че независимо от етикетирането ѝ като постмодернистична, тя се отличава „с естествена простота, отразена в очароваща сложност”. По адрес на „Физика на тъгата” журито оценява, че „литературата не вербализира света, тъй като тя е самият свят и историята му”. Майсторът на съвременната новелистика, отбелязва се още в мотивировката, повдига пред читателите „един от ключовите (обществени) въпроси – Как да се живее с критичната липса на бъдеще?”.

Наред с Илия Троянов Георги Господинов е сред най-често превежданите съвременни български автори в Словения. Благодарение на издателска къща „Белетрина” читателите му имат достъп до „Естествен роман” (2005 г.), „Физика на тъгата” (2015 г.), по която в Театър „Антон Подбеушек” в гр. Ново место година по-късно бе създадена театрална постановка, и „Времеубежище” (2022 г.) – всички в превод на Борут Омерзел. Включен е и в антологията „А сега Любляна: чужди автори за столицата ни” (2010 г.). През тази есен се очаква в поредицата „Модерни класици” на „Цанкарйево издателство” да излезе преводът на сборника с 21 къси разказа „И други истории”, а за 2026 г. Издателска къща „Белетрина” планира да издаде актуалния му роман „Градинарят и смъртта”, посочват още от дипломатическото ни представителство.

Георги Господинов ще бъде третият български носител на признание от „Виленица” в 40-годишната му история – след Илия Троянов (през 2018 г.) и поета Румен Леонидов (през 2012 г., получил „Кристал Виленица”). През 2020 г. младият поет и драматург Ясен Василев спечели съвместната награда-стипендия на фестивала и Централноевропейската инициатива. Любителите на литературата в Словения познават Георги Господинов и от негови предходни участия във „Виленица”, както и във фестивалите „Дни на поезията и виното” в гр. Птуй (2010 г.) и „Фабула” (през 2006 г., 2015 и 2024 г.), допълват от Посолството.

Пълната програма на едноседмичната „Виленица”`25 и представяне на писателя могат да бъдат намерени на интернет страниците: https://vilenica.si/program/vilenica-2025/ и https://vilenica.si/en/nagrada-vilenica/georgi-gospodinov/.