Кампания за безплатен скрининг за диабет тип 2 се провежда през ноември в Стара Загора

По случай 14 ноември - Световният ден за борба с диабета, Отделението по ендокринология при Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора провежда кампания за скрининг за диабет тип 2 сред здрави лица на възраст над 18 години. Това съобщиха от пресцентъра на Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Медицинските прегледи ще бъдат безплатни и в тях могат да се включат както здравноосигурени лица, така и хора без здравна осигуровка.

Прегледите за скрининг за диабет тип 2 ще се извършват всеки работен ден, от понеделник до петък включително, от 10:30 до 13:30 часа, от лекари ендокринолози в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“. Запазване за час може да бъде направено всеки делничен ден в Отделението по ендокринология

„Диабет тип 2 често се развива без изявени симптоми в продължение на години. Пациентите свикват с умората, честото уриниране, жаждата и повишения апетит, приемайки ги като последица от натоварване, напреднала възраст или стрес. Липсата на навременна диагностика води до късно откриване на заболяването, обикновено при поява на първите усложнения – инфаркт, инсулт, ретинопатия, полиневропатия и съдови увреждания“, обясниха от РЗИ.

Кампанията ще продължи до края на ноември.

През септември ендокринолози извършваха безплатни прегледи на пълнолетни пациенти с диабет тип 2 в Стара Загора.