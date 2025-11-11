Община Сливен е готова да започне асфалтирането на квартал "Речица" след издаването на Акт 16

Община Сливен ще започне асфалтирането в квартал „Речица“ след издаването на Акт 16 за въвеждане в експлоатация на обекта по водния цикъл, съобщиха от общинския пресцентър. Очаква се документът да бъде приет до края на месеца.

До края на тази седмица се предвижда да бъде издадено и разрешението за строеж, след което ще може да започне дейността по асфалтиране. Процесът по приемане на водния проект се извършва от водното дружество и от приемателната комисия.

В момента ремонтните дейности по уличната мрежа в Сливен се изпълняват съгласно плана на Общината. Изграждането на локално платно към бул. „Илинденско въстание“, което има за цел да облекчи трафика при влизане в града, трябва да приключи до края на 2025 година. Основният ремонт на булеварда се планира да бъде включен в капиталовата програма за 2026 година. Поради липса на държавно финансиране е възможно удължаване на срока за ремонта на бул. „Цар Симеон“.

Община Сливен извършва и рехабилитация на улични участъци, засегнати от дейности по водния цикъл. Към водното дружество и изпълнителя на проекта са отправени забележки за възстановяване на настилките, като се очаква поетапното им отстраняване.

От тази зима се предвижда въвеждане на нови правила, свързани с поддръжката на ревизионни шахти и улични отоци. Ще се коригират нивата на шахтите и ще се възстановяват улични отоци в различни части на града. Паралелно се изпълнява проектът за модернизация на уличното осветление. Възстановени са кабелните трасета и заземителите, а до края на седмицата се очаква доставка на новите осветителни тела. Продължава и оформянето на короните на дърветата, в които са разположени осветителни съоръжения.

До момента дейности са извършени по участъци от булевардите „Стефан Стамболов“, „Хаджи Димитър“, „Георги Данчев“ и „Цар Симеон“.

БТА припомня, че през септември жители на сливенския квартал "Речица" протестираха пред сградата на община Сливен заради разкопани от години улици и заплашиха с блокада на пътища. В квартала повече от четири години се изпълняват проекти за подмяна на водопровод и изграждане на канализация. Хората настояват да започне асфалтирането на улиците и поискаха обезщетение.