Правосъдният министър ще участва в глобална среща на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Министърът на правосъдието Георги Георгиев ще участва в глобалната среща „Диалог на лидерите в областта на правосъдието“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Министерството на правосъдието на Испания. Това съобщиха от пресцентъра българското правосъдно ведомство.

Във форума в Мадрид ще участват представители на над 40 държави.

Основната тема на разговорите е „Оформяне на бъдещето на правосъдието“ с акцент върху използването на изкуствен интелект и справянето на правосъдните системи с новите нужди, произтичащи от миграция, влошаване на околната среда, промени в целостта на информацията и други.

От министерството посочиха още, че на дискусия ще бъде обсъдена и бъдещата работа на ОИСР за подпомагане на държавите за засилване на доверието в правосъдните системи, обмена на данни между тях, укрепване на демократичното управление и равния достъп до правосъдие.

В края на октомври министър Георгиев участва в събитие на тема "Партньорство за напредък: ролята на правителството и бизнеса в пътя на България към ОИСР" в София. Там той посочи, че България може да бъде изключена от "сивия списък" за пране на пари в средата на следващата година.