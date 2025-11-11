Пет нови електробуса ще превозват жителите на община Сливен

Пет нови електрически нископодови автобуса от марката „SOR“ на чешкия производител „СОР Либхави“ бяха доставени в Сливен. Превозните средства са с нулеви емисии и ще обслужват градските линии и част от населените места. Автобусите са закупени по проект на община Сливен за транспортна свързаност, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура „Екологосъобразна мобилност“. Партньори по проекта са „Пътнически превози“ и община Ямбол.

„Това е проект, който община Сливен разработи съвместно с община Ямбол. Общата му стойност е около 10 милиона лева, от които 7 милиона са за Сливен и 3 милиона – за Ямбол“, каза кметът Стефан Радев, който на място разгледа новите превозни средства.

Проектът „Изпълнение на мерки за устойчива градска мобилност в общините Сливен и Ямбол“ цели развитие на обществен транспорт с по-ниско енергопотребление и по-добра свързаност между градските и селските райони.

„С тези пет електрически автобуса общият брой на електробусите на „Пътнически превози“ става девет, плюс шест нови тролейбуса. Така имаме общо 15 електрически превозни средства с нулеви емисии. Целта е екологичен транспорт и по-голям комфорт за пътниците и шофьорите“, посочи Радев. Той подчерта, че цените на билетите няма да се повишават. „Общината субсидира билетите на „Пътнически превози“ и покрива част от разходите. Целта е да върнем повече хора към обществения транспорт. Всеки пътник повече е една кола по-малко на пътя“, добави кметът.

Управителят на „Пътнически превози“ – Сливен Енчо Петров уточни, че част от електробусите ще обслужват и населени места като Мечкарево, Ковачите и Крушаре.

В рамките на проекта са предвидени доставка и монтаж на зарядна станция, въвеждане на интелигентна билетна система и подобряване на осветеността и безопасността на пешеходни пътеки. Всеки автобус разполага с 26 седящи и общо 68 места, както и с пространство за майки с деца и пътници с намалена подвижност.

„Тенденцията е дизеловите превозни средства да бъдат заменени с електрически. Транспортът е сред основните източници на замърсяване на въздуха и ние трябва да осигуряваме превозни средства с нулеви емисии“, каза още Стефан Радев.

Със средствата по проекта община Ямбол изгражда велоалеи.