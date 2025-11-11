Стара Загора бе домакин на Националната дискусия за популяризирането на културно-историческото и природно наследство на България

Стара Загора бе домакин на Националната дискусия с ученици и учители, фокусирана върху популяризирането и съхраняването на културно-историческото и природно наследство на България, организирана от Министерство на образованието и науката и Сдружение „Общество културно наследство“ с председател Славка Бозукова, издател и главен редактор на вестник „Стандарт“.

Началото беше дадено с изпълненията на възпитаничките на фолклорно-певческата формация „Китчица“ при Центъра за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора.

В началото на срещата заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов представи възможностите на Националната програма „България - образователни маршрути“, която насърчава социализацията и интегрираното обучение на учениците извън класната стая. Той обясни, че тази програма позволява на децата от българските училища да пътуват до различни краища на родината си, да видят „на живо“ и да се докоснат до светилища, манастири и исторически паметници, за които са научили от страниците на своите учебници. „Така ще можете да усетите, че миналото става част от вас и оставя спомен много по-жив и значим, отколкото лекцията в училище. И един ден, когато станете родители, на свой ред да заведете децата си да се запознаят с храмове и реликви, които ни карат да се гордеем със своето минало“, подчерта заместник-министърът.

Участие в срещата взеха още депутатът Илиана Жекова, отец Йордан Карагеоргиев, директорът на Регионалния исторически музей в Стара Загора Петър Калчев, младият кмет на Млада Загора с мандат 2024/2025 Радослав Балкански и проф. Владимир Бронфенбренер, oснователят на програма „Киберзащитници“.