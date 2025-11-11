Художествената работилница "Мостове" представя традиционни български занаяти

Националната федерация на работодателите на инвалиди, с подкрепата на Агенцията за хората с увреждания и Регионална занаятчийска камара - София, ви кани на вдъхновяващото събитие "Мостове" - художествена занаятчийска работилница, част от Седмицата на социалното предприемачество на хората с увреждания. Събитието ще се проведе в Централни хали на 20 ноември от 11.00 часа на сцена "Централни хали", ниво -1.

Младите участници ще имат възможност да се потопят в света на традиционните български занаяти, да изработят свои изделия под вещото ръководството на опитните майстори-занаятчии - Иван Влаев (керамика), Радка Вацева (стъклопис), Йоланта Ценова (бакърджийство), Павлина Дудина (накити) и Мария Владовска (дърворезба), и да ги отнесат у дома.

Събитието цели да насърчи творческото мислене, самочувствието и предприемаческия дух на младежите с увреждания, като същевременно изгражда мостове на толерантност и взаимна подкрепа.

Входът е свободен. Заповядайте и станете част от вдъхновението!

