Подробно търсене

Номинираната за "Оскар" актриса Сали Къркланд почина на 84-годишна възраст

Елена Христова
Номинираната за "Оскар" актриса Сали Къркланд почина на 84-годишна възраст
Номинираната за "Оскар" актриса Сали Къркланд почина на 84-годишна възраст
Актрисата Сали Къркланд. Снимка: АП/Matt Sayles, File
Ню Йорк,  
11.11.2025 17:52
 (БТА)
Етикети

Номинираната за "Оскар" актриса Сали Къркланд, партнирала си с легенди в киното като Робърт Редфорд и Пол Нюман, почина на 84-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Къркланд, бивша моделка, която става познато лице от сцената, малкия и големия екран, е най-известна с ролята си в "Ужилването" (1973) с Редфорд и Нюман, и с номинацията си за "Оскар" за най-добра актриса за "Анна" (1987). 

Нейният агент Майкъл Грийн е съобщил, че Сали Къркланд е починала в хоспис в Палм спрингс. 

През есента приятели на Къркланд създават акаунт в платформата GoFundMe за нейното медицинско лечение. Те съобщават, че актрисата има счупвания в областта на врата, дясната китка и лявото бедро. По време на възстановяването си тя развива инфекции, които налагат хоспитализация и рехабилитация.

Сали Къркланд е играла във филми, в които си е партнирала със звезди на киното като Барбра Стрейзанд, Кевин Костнър, Кийт Карадайн, Кати Бейтс, Джим Кери. Работила е с режисьори като Мел Брукс, Оливър Стоун и Рон Хауърд. 

Най-голямата роля на Къркланд е във филма "Анна", където играе залязваща чешка филмова звезда, която започва нов живот в САЩ. Изпълнението й носи награда "Златен глобус" и номинация за "Оскар" за най-добра актриса. Другите номинирани тогава са Шер за "Лунатици", Глен Клоуз за "Фатално привличане", Холи Хънтър за "Телевизионна мрежа" и Мерил Стрийп за "Диворасляк". Отличието на американската киноакадемия за главна женска роля отива при Шер за "Лунатици". 

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:04 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация