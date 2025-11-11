Фондация „Независима“ започва кампания в подкрепа на жени със зависимости, които се лекуват в Държавна психиатрична болница – Севлиево. Това съобщи Ивелина Минчева, председател на управителния съвет на Фондация „Независима“.

Кампанията е част от инициативата „Щедрият вторник“ (Giving Tuesday) и ще се стреми към шестмесечна програма за групова работа и психосоциално възстановяване. Жените, настанени за лечение в болницата, получават всекидневна медицинска и психологическа грижа. Програмата на фондация „Независима“ допълва тези усилия, като създава мост между лечението в болнични условия и живота след изписването. Два пъти месечно ще се провеждат групови срещи, използващи терапевтични и творчески подходи, насочени към личната история, емоционалната устойчивост и развиването на умения за справяне във всекидневието. Целта е жените да изградят самопознание, увереност и усещане за свързаност със себе си и с общността, допълниха от фондацията.

Фондация „Независима“ съобщиха, че целевата сума на кампанията е 3300 лв. Събраните средства ще бъдат използвани за материали, логистика и подготовка на срещите, както и в подкрепа на каузата на болницата за закупуване на книги за бъдеща библиотека, достъпна за всички пациенти. Кампанията може да бъде проследена тук.

Фондация „Независима“ е създадена през февруари 2025 г. от екип с дългогодишен опит в работата със зависимости. Организацията се фокусира върху застъпничество, повишаване на информираността и изграждане на мрежа за подкрепа на жени, засегнати от зависимости, включително майки и бременни жени. Основната цел на фондацията е да подкрепя жените в социалната им интеграция и личностното им възстановяване, като дългосрочната ѝ визия е изграждане на програми за лечение, рехабилитация и социално включване, каза Ивелина Минчева.