Дванадесет са предложенията за тазгодишните награди „Добрият Самарянин" в Стара Загора

Дванадесет предложения са постъпили в „Пощенска кутия на доброто“ за тазгодишните награди „Добрият Самарянин” до крайния срок- 10 ноември, съобщи за БТА Мария Данева от Сдружение „Самаряни“, което е организатор на инициативата. Тя поясни, че до момента специална комисия е разгледала и одобрила шест от предложенията, а останалите шест са постъпили в последните дни и предстои комисията да ги разгледа и да определи дали те са допустими. Тогава ще стане ясен и точният брой на номинираните за отличието "Добрият Самарянин" за 2025 година.

„Все още не са публикувани всички номинирани, защото снощи до последно постъпваха предложения. Шест предложения очакват да преминат проверка и да се види дали отговарят на заложените критерии“, каза Данева.

Мотото на инициативата тази година е „Заедно разказваме… истории за ДОБРОта!”. „Днес, повече от всякога преди, край нас има подвизи и е време те да бъдат разказани и показани. На добротворците е определено да ги извършат, а на нас – да ги отличим и предадем на бъдещите поколения", казват от сдружението.

Церемонията за тазгодишните отличия „Добрият Самарянин“ ще се проведе на 19 декември (петък) в Държавната опера в Стара Загора.

БТА припомня, че през 2011 г. Сдружение „Самаряни“ учреди наградите за добротворство „Добрият Самарянин“, които присъединиха град Стара Загора и региона към световните инициативи, свързани с развитието на местното културно-историческото и духовно наследство. За този период са проведени 14 церемонии, получени са 116 индивидуални и групови номинации, избрани са 16 носители на голямата награда „Добрият Самарянин“.

Автор на статуетката, която ще се връчи за 15-и път, е Иван Костов.

През м.г. добротворците Илия Динев, Мойсей Димитров, Динко Илиев и Стоян Маринов станаха носители на голямата награда „Добрият самарянин“. Четиримата, с риск за живота си, спасяват 73-годишен мъж от пожар в дома му.