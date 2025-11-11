Досъдебно производство за проявена жестокост към куче образува Софийската районна прокуратура

Досъдебно производство за проявена жестокост към куче чрез прегазване образува Софийската районна прокуратура, съобщиха от прокуратурата.

На 10 ноември в Софийска районна прокуратура е докладвана от служители на Трето Районно управление преписка за това, че на 9 ноември в ж.к. „Разсадник“ в София мъж е прегазил с лек автомобил куче. След запознаване с материалите, наблюдаващ прокурор е преценил, че има достатъчно данни за престъпление и незабавно е образувал досъдебно производство.

Разследването е възложено на Трето Районно управление - СДВР, като в хода му следва да се разпитат свидетели, да се направи видео-техническа експертиза на видеоклип, показващ прегазването на кучето и да се назначи ветеринарно-медицинска експертиза.

Разследването по случая продължава.

Вчера с позиция излезе и министърът на правосъдието Георги Георгиев. „Припомням, че само преди четири месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс", посочи министърът. Той допълни, че наказанието „лишаване от свобода" е завишено до пет години, при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане, и до осем години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин.