Подробно търсене

Досъдебно производство за проявена жестокост към куче образува Софийската районна прокуратура

Йоана Димитрова
Досъдебно производство за проявена жестокост към куче образува Софийската районна прокуратура
Досъдебно производство за проявена жестокост към куче образува Софийската районна прокуратура
Снимка: Благой Кирилов/БТА, Архив
София,  
11.11.2025 09:55
 (БТА)

Досъдебно производство за проявена жестокост към куче чрез прегазване образува Софийската районна прокуратура, съобщиха от прокуратурата. 

На 10 ноември в Софийска районна прокуратура е докладвана от служители на Трето Районно управление преписка за това, че на 9 ноември в ж.к. „Разсадник“ в София мъж е прегазил с лек автомобил куче. След запознаване с материалите, наблюдаващ прокурор е преценил, че има достатъчно данни за престъпление и незабавно е образувал досъдебно производство. 

Разследването е възложено на Трето Районно управление - СДВР, като в хода му следва да се разпитат свидетели, да се направи видео-техническа експертиза на видеоклип, показващ прегазването на кучето и да се назначи ветеринарно-медицинска експертиза.

Разследването по случая продължава.

Вчера с позиция излезе и министърът на правосъдието Георги Георгиев. „Припомням, че само преди четири месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс", посочи министърът. Той допълни, че наказанието „лишаване от свобода" е завишено до пет години, при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане, и до осем години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:25 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация