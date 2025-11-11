Сан Антонио Спърс победи Чикаго Булс в НБА

Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Орландо - Портланд 115:112 Шарлът - ЛА Лейкърс 111:121 Детройт - Вашингтон 137:135 след продължение Маями - Кливланд 140:138 след продължение Чикаго - Сан Антонио 117:121 Далас - Милуоки 114:116 Юта - Минесота 113:120 Финикс - Ню Орлиънс 121:98 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 6 победи/3 загуби, Филаделфия 6/4, Торонто 5/5 Централна дивизия: Детройт 9/2, Кливланд 7/4, Милуоки 7/4 Югоизточна дивизия: Маями 7/4, Атланта 6/5, Орландо 5/6 Западна конференция Северозападна дивизия: Оклахома 10/1, Денвър 7/2, Минесота 7/4 Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 8/3, Голдън Стейт - 6/5, Финикс - 6/5 Югозападна дивизия: Сан Антонио 8/2, Хюстън 6/3, Мемфис 4/7