Сан Антонио Спърс победи Чикаго Булс в НБА

Васил Трифонов
Снимка: AP/Nam Y. Huh
Ню Йорк,  
11.11.2025 09:43
 (БТА)

Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада: 

Орландо - Портланд          115:112  
Шарлът - ЛА Лейкърс         111:121 
Детройт - Вашингтон         137:135 след продължение 
Маями - Кливланд            140:138 след продължение  
Чикаго - Сан Антонио        117:121 
Далас - Милуоки             114:116  
Юта - Минесота              113:120  
Финикс - Ню Орлиънс         121:98  

Лидери в отделните дивизии 
Източна конференция 
Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 6 победи/3 загуби, Филаделфия 6/4, Торонто 5/5
Централна дивизия: Детройт 9/2, Кливланд 7/4, Милуоки 7/4 
Югоизточна дивизия: Маями 7/4, Атланта 6/5, Орландо 5/6 

Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома 10/1, Денвър 7/2, Минесота 7/4
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 8/3, Голдън Стейт - 6/5, Финикс - 6/5
Югозападна дивизия: Сан Антонио 8/2, Хюстън 6/3, Мемфис 4/7

/ИГ/

