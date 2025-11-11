Подробно търсене

Вятърните турбини са произвели 12,1 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Камелия Цветанова
Ветроенергиен парк „Свети Никола“ край Каварна. Снимка: Камелия Цветанова/БТА, архив
София,  
11.11.2025 09:34
 (БТА)

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 12,1 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 9 процента от общото количество електроенергия (699 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3 процента (235 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Германия (40,9 процента), Франция (32,5 на сто) и Испания (25,7 процента). В България делът е 1,5 на сто. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Испания (196 гигаватчаса), Франция (186 гигаватчаса) и Германия (128,8 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 1,4 гигаватчаса.  

 

/ЕС/

