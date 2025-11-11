Подробно търсене

Летищният оператор „Фрапорт“ отчете по-високи от очакваното печалби през третото тримесечие

Снимка: Boris Roessler/dpa via AP
Франкфурт на Майн,  
11.11.2025 09:54
 (БТА)

Летищният оператор „Фрапорт“ (Fraport) отчете днес ръст от 22,6 на сто на основната си печалба за третото тримесечие, надминавайки пазарните очаквания. Това сочат данни от финансовия отчет за третото тримесечие на 2025 г. на германския летищен оператор, публикуван днес на неговия сайт. Ръстът е подпомогнат от намаляване на разходите за персонал с около 50 милиона евро поради еднократно възстановяване на средства по пенсионен план.

Операторът отчете печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация (EBITDA), която е в размер на 593,1 милиона евро (приблизително 691,7 милиона щатски долара), значително над прогнозата на анализатори на инвестиционната компания „Джефрис“ (Jefferies), които прогнозираха печалба от 533 млн. евро.

Групата „Фрапорт“ отчете подобрение по всички основни финансови показатели за първите девет месеца на 2025 г. 

Приходите на групата са се увеличили с 7,8 на сто на годишна база, достигайки 3,2 млрд. евро.

Нетната печалба на групата е 442 млн. евро, което представлява ръст от 1,7 на сто.

Главният изпълнителен директор на групата Щефан Шулте подчерта, че въпреки високите регулаторни разходи, които ограничават растежа на пътниците на летището във Франкфурт на Майн, бизнесът на компанията се развива стабилно. Завършването на големи проекти за разширяване на капацитета на летища в Анталия, Турция, и Лима в Перу през 2025 г. е оказало незабавно положително въздействие върху свободния паричен поток, който достигна рекордни стойности през третото тримесечие.

Общият пътникопоток на летищата, управлявани от групата, е нараснал с 4,6 на сто до около 144 млн. пътници, връщайки се до нивата от 2019 г. преди пандемията от КОВИД-19. В същото време летището във Франкфурт на Майн обаче все още изостава, достигайки 87,8 на сто от пътниците, отчетени през първите девет месеца на 2019 година.

Високите такси, наложени от правителството на Германия върху въздушния трафик, таксите за авиационна сигурност, както и за контрол на въздушното движение, продължават да възпрепятстват по-бързото възстановяване.

Свободният паричен поток е достигнал 373 млн. евро през третото тримесечие - нов рекорд за периода юли-септември. За деветмесечието показателят е на ниво 48,2 млн. евро благодарение на намалени инвестиционни разходи след приключване на проектите в Лима и Анталия.

Ръководството на летищния оператор актуализира прогнозата си за броя пътници на летището във Франкфурт на Майн, очаквайки около 63 млн. пътници за цялата 2025 година. Очакванията за ключовите финансови показатели - приходи, активи и печалба - остават непроменени, с умерен ръст на печалбата преди лихви, данъци, обезценка и амортизация, както и леко понижение на нетната печалба.

Германският оператор, който обслужва българските летища във Варна и Бургас, в прессъобщението не посочва данни за броя на пътниците, преминали през тях.

/ЕС/

