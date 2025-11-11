На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция, каза премиерът Желязков

site.btaНа 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция, каза премиерът Желязков
На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към това да бъде завършена нейната европейска интеграция през този неотклоним път, но изключително труден, от 10 ноември 1989 г. насам, каза премиерът Росен Желязков при откриването на конференцията на тема „Диалог за отбрана и демокрация: „Крепост на свободата“ в София. Организатор на форума е Центърът за изследване на демокрацията.
„Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата такава, каквото я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години“, заяви премиерът.
/БИ/
