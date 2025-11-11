Подробно търсене

Мария Иванова Ангелиева е назначена за посланик в Унгария

Николай Трифонов
Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
11.11.2025 09:30
 (БТА)

Президентът Румен Радев е издал указ, с който назначава Мария Иванова Ангелиева за посланик на България в Унгария със седалище в Будапеща. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник". 

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

През октомври Никола Георгиев Николов беше назначен за посланик в Армения, Елеонора Димитрова Димитрова - в Бразилия, Димитър Михайлов Михайлов - в Катар, Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.

/МК/

