Гражданското движение за опазване на културното и природно наследство "Европа Ностра“ получи наградата "Императрица Теофано“

Гражданското движение за опазване на европейското културно и природно наследство "Европа Ностра“ (Europa Nostra) получи днес наградата "Императрица Теофано“ за 2025 г. Церемонията се състоя в Ротондата, обект от световното наследство на ЮНЕСКО, в Солун, Гърция.

Наградата, давана от учредената през 2019 г. фондация „Теофано“, се връчва ежегодно на хора или организации, въплъщаващи общоевропейски и универсални човешки ценности.

"Ценностите на демокрацията и солидарността, но преди всичко ценностите на разбирателството и взаимодействие на културите, са това, което прави Европа уникална“, отбеляза в речта си по време на церемонията президентът на Гърция Константинос Тасулас. Той подчерта, че ценности като хуманизъм, солидарност и взаимно разбирателство са особено важни в настоящия исторически момент, когато, по думите му, има геополитически сътресения, конфликти и несигурност в различни региони.

"Необходими са мостове на диалог, които ще преодолеят противоречията“, каза още президентът на Гърция пред присъстващите на церемонията.

Тасулас връчи наградата "Императрица Теофано“ на изпълнителния президент на "Европа Ностра“ проф. Херман Парцингер и на генералния секретар Снешка Куедвлиг-Михайлович, като отбеляза приноса на общоевропейската организация за опазването и популяризирането на културното наследство. От своя страна те увериха, че остават непоколебими в ангажимента си да защитават и насърчават тези ценности.

Херман ван Ромпой, бивш председател на Европейския съвет и председател на Консултативния съвет на фондация "Теофано“, отбеляза в речта си, че "Европа Ностра“ е била предопределена да получи наградата „Императрица Теофано“, като подчерта, че мисията на фондацията е да въплъщава идеята за помирение и връзка между хората. Той отбеляза и важността на мястото, където се провежда церемонията – Ротондата в Солун, като посочи, че тази сграда е илюстрация на културата и майсторството, символизирайки европейската култура през вековете.

"Европа Ностра“ е общоевропейска федерация от неправителствени организации, която се занимава с опазване на културно наследство, подкрепена от широка мрежа от публични организации, частни компании и физически лица, обхващаща над 40 държави. Това е най-голямата и най-представителна мрежа за културното наследство в Европа. Основана преди повече от 60 години, организацията поддържа близки отношения с Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други международни организации.

"Европа Ностра“ се ангажира с кампании за спасяване на застрашени паметници и обекти в Европа, като един от проектите ѝ е "Седемте най-застрашени“. Организацията е водеща в европейския консорциум, избран от Европейската комисия да ръководи пилотния проект "Европейски хъб за наследство“ (European Heritage Hub 2023-2025 г.). "Европа Ностра“ е и партньор на инициативата "Нов европейски Баухаус“.

Тази година наградата "Императрица Теофано“ се връчва за шести път. Предишните ѝ носители са Програмата за обмен на студенти "Еразъм“ на ЕС, д-р Угур Шахин и д-р Йозлем Тюреджи, разработили ваксина срещу КОВИД-19, световноизвестният пианист и диригент Даниел Баренбойм за неговия West-Eastern Divan Orchestra - инициатива, която обединява млади таланти от Израел, Палестинската автономия и арабските страни. През 2023 г. наградата бе връчена на Организацията на обединените нации и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за принос към световния мир и международното сътрудничество, а през 2024 г. на движението "Спешъл Олимпикс" (Special Olympics) - за спортисти с увреждания, и неговия председател д-р Тимъти Шрайвър.