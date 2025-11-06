Подробно търсене

Римската арена във Верона ще бъде домакин на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри

Боян Денчев
снимка: АР, Antonio Calanni
Верона,  
06.11.2025 21:17
 (БТА)

Арената във Верона, римски амфитеатър в сърцето на северния италиански град, ще бъде домакин на церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо 2026, съобщиха организаторите.

Събитието ще се проведе на 22 февруари. Игрите ще бъдат открити на 6 февруари и са домакини съвместно от град Милано и алпийския курорт Кортина д'Ампецо, като състезанията ще се състоят в голяма част от Северна Италия.

„За първи път в историята олимпийска церемония ще се проведе в обект от световното културно наследство: Арена ди Верона“, каза Джовани Малаго, президент на организационния комитет на Милано-Кортина д'Ампецо 2026, добавяйки, че церемонията ще съчетае „спорт, изкуство и култура в чест на италианската красота“.

Известният италиански танцьор Роберто Боле ще вземе участие, като представянето му ще бъде озаглавено „Красота в действие“.

Арената във Верона често е домакин на концерти на открито.

/БД/

