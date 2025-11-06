ЛИНА: Либерия се присъедини към дигитална митническа платформа на ЕКОВАС

Икономическата общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС) официално стартира Системата за взаимосвързано управление и пренос на стоки (СИГМАТ/SIGMAT), регионална дигитална митническа платформа, предназначена да трансформира търговията и движението на стоки през границите на Западна Африка, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Според изявление на Либерийската агенция по приходите стартът в Монровия, последва еднодневна техническа среща на митнически експерти от Либерия, Кот д'Ивоар и Гвинея, които финализираха подготовката за внедряването на платформата.

Разработена от ЕКОВАС, СИГМАТ служи като система за обмен на митнически данни в реално време, която повишава прозрачността, ускорява транзита и засилва регионалната интеграция чрез свързване на митническите операции в страните членки.

По време на демонстрация на системата Бази Акой, координатор на СИГМАТ, обясни, че платформата функционира като централизиран дигитален хъб, свързващ националните митнически системи.

Той съобщи, че с пускането на системата онлайн, вносителите, износителите и митническите агенти вече могат да подават документи по електронен път чрез портала на СИГМАТ, стандартизирайки документацията в страните членки на ЕКОВАС и елиминирайки излишните документи, които дълго време забавяха преминаването на границите.

По време на представянето Джоузефин Нкрума, постоянна представителка на президента на Комисията на ЕКОВАС в Либерия, определи СИГМАТ като голям скок към преодоляване на дългогодишните бариери пред търговията и ефективността в целия регион.

„След като заработи напълно, платформата СИГМАТ ще революционизира регионалната търговия чрез опростяване на транзитните митнически процедури, повишаване на ефективността и намаляване на разходите“, каза тя.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)