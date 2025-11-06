Подробно търсене

ЛИНА: Либерия се присъедини към дигитална митническа платформа на ЕКОВАС

Александър Евстатиев
ЛИНА: Либерия се присъедини към дигитална митническа платформа на ЕКОВАС
ЛИНА: Либерия се присъедини към дигитална митническа платформа на ЕКОВАС
Изображение: БТА
Монровия,  
06.11.2025 21:38
 (БТА)

Икономическата общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС) официално стартира Системата за взаимосвързано управление и пренос на стоки (СИГМАТ/SIGMAT), регионална дигитална митническа платформа, предназначена да трансформира търговията и движението на стоки през границите на Западна Африка, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Според изявление на Либерийската агенция по приходите стартът в Монровия, последва еднодневна техническа среща на митнически експерти от Либерия, Кот д'Ивоар и Гвинея, които финализираха подготовката за внедряването на платформата. 

Разработена от ЕКОВАС, СИГМАТ служи като система за обмен на митнически данни в реално време, която повишава прозрачността, ускорява транзита и засилва регионалната интеграция чрез свързване на митническите операции в страните членки.

По време на демонстрация на системата Бази Акой, координатор на СИГМАТ, обясни, че платформата функционира като централизиран дигитален хъб, свързващ националните митнически системи.

Той съобщи, че с пускането на системата онлайн, вносителите, износителите и митническите агенти вече могат да подават документи по електронен път чрез портала на СИГМАТ, стандартизирайки документацията в страните членки на ЕКОВАС и елиминирайки излишните документи, които дълго време забавяха преминаването на границите.

По време на представянето Джоузефин Нкрума, постоянна представителка на президента на Комисията на ЕКОВАС в Либерия, определи СИГМАТ като голям скок към преодоляване на дългогодишните бариери пред търговията и ефективността в целия регион.

„След като заработи напълно, платформата СИГМАТ ще революционизира регионалната търговия чрез опростяване на транзитните митнически процедури, повишаване на ефективността и намаляване на разходите“, каза тя.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЛИНА)

/ИТ/

Свързани новини

08.10.2025 00:40

ЛИНА: Директорът на либерийската Агенция за изграждане на мир участва в конференция на ЕКОВАС за защита на хора, намиращи се в риск

Изпълнителният директор на либерийската Агенцията за изграждане на мир към Министерството на вътрешните работи на страната разкри положителния резултат от наскоро приключилата регионална конференция на Икономическата общност на западноафриканските държави (EКОВАС) за защита на хора, намиращи се в риск, проведена в Абуджа, Нигерия, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.
01.08.2025 21:30

НАН: ЕКОВАС призова за по-строги действия срещу трафика на хора по време на форум в Абуджа

Икономическата общност на западноафриканските държави (EКОВАС) призова за използването на по-строги механизми за наказателно правосъдие при борбата с трафика на хора в Нигерия и в целия Западноафрикански регион, предаде нигерийската новинарска агенция НАН.Д-р Синтики Тарфа-Угбе, директор по хуманитарните и социалните въпроси на ЕКОВАС, отправи призива в кулоарите на 28-ия Национален консултативен форум, посветен на борбата с трафика на хора, който се провежда в Абуджа.
16.12.2024 04:38

ЕКОВАС създава съд за престъпления, извършени по време на диктатурата в Гамбия, утвърди график за оттеглянето на три страни

Западноафриканският регионален блок ЕКОВАС одобри вчера създаването на специален съд за престъпления, извършени в Гамбия по време на военната диктатура, предаде Асошиейтед прес.
14.12.2024 01:57

Нигер, Мали и Буркина Фасо обявиха решението си да напуснат ЕКОВАС за "необратимо"

Военните хунти, управляващи Нигер, Мали и Буркина Фасо, обявиха снощи решението си страните да напуснат Икономическата общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС) за "необратимо", предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:56 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация