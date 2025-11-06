Подробно търсене

“Медицински суперинтелект“, способен да поставя диагнози, ще се появи в близките години, според компанията “Майкрософт”

Михаил Евлогиев
“Медицински суперинтелект“, способен да поставя диагнози, ще се появи в близките години, според компанията “Майкрософт”
“Медицински суперинтелект“, способен да поставя диагнози, ще се появи в близките години, според компанията “Майкрософт”
Мустафа Сюлейман през октомври 2025 г. в Лос Анджелис. Снимка: AP/Damian Dovarganes
Сан Франциско,  
06.11.2025 20:53
 (БТА)
Етикети

“Майкрософт” сформира нов екип, чиято цел е да създаде изкуствен интелект, значително по-способен от хората в определени области, като например медицинската диагностика, каза директорът, ръководещ проекта, пред Ройтерс.

Според Мустафа Сюлейман, ръководител на отдела за изкуствен интелект на “Майкрософт”, компанията не се стреми към „безкрайно способен универсален“ изкуствен интелект (ИИ), както някои нейни конкуренти. Причината, според него, е съмнението, че автономните, самоусъвършенстващи се машини могат да бъдат наистина успешно контролирани, въпреки изследванията за това как човечеството би могло да държи ИИ под контрол. Теоретиците и разработчиците на ИИ отдавна обсъждат въпроса дали технологията може да доведе до непосредствена опасност за хората или не.

Вместо универсалните ИИ модели, по думите на Сюлейман, “Майкрософт” има визия за „хуманистичен суперинтелект“ или технология, която би могла да реши конкретни, специализирани проблеми с реална полза за хората. „Хуманизмът изисква винаги да си задаваме въпроса: дали тази технология служи на човешките интереси?“, каза Сюлейман. 

Сюлейман каза, че областта на медицинската диагностика е особено интригуваща за “Майкрософт” и компанията ще се опита да създаде „медицински суперинтелект през следващите две до три години“. Ако това бъде постигнато успешно, според Сюлейман изкуственият интелект ще „увеличи продължителността на живота ни и ще даде на всички повече здравословни години, защото ще можем да откриваме предотвратими заболявания много по-рано“.

Сюлейман поясни, че целта му е неговият екип да постави фокуса върху специализирани ИИ модели, които постигат това, което той нарече свръхчовешки производителност, като същевременно не представляват „на практика никакъв екзистенциален риск“. Той даде като примери изкуствен интелект, който решава проблеми със съхранението на батерии или разработва молекули, в препратка към АлфаФолд моделите на изкуствен интелект на Гугъл ДийпМайнд, които могат да предсказват протеинови структури.

Сюлейман беше сред съоснователите на лабораторията за ИИ ДийпМайнд, припомня още Ройтерс.

/ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

22.07.2025 10:44

Модели с изкуствен интелект спечелиха златни медали на Международна олимпиада по математика

Компаниите „Гугъл“ и „ОупънЕйАй“ (OpenAI) на холдинга „Алфабет“ съобщиха, че за пръв път техни модели с изкуствен интелект (ИИ) са спечелили златни медали на  Международна олимпиада по математика (IMO)  за гимназисти, съобщи Ройтерс. Това е сигнал
18.10.2024 12:42

Сперматозоидът се свързва с яйцеклетката "като ключ в ключалка" при всички гръбначни животни, установиха учени

Дълго време оставаше загадка как се свързват сперматозоидът и яйцеклетката. Изследователи сега са установили как се случва това в цялото животинско царство - от рибите до хората, предаде Асошиейтед прес.
04.07.2023 14:14

Експерти, дипломати и хуманоидни роботи участват в дискусия за регулацията на изкуствения интелект

Изкуственият интелект (ИИ) не е сектор, който може да се саморегулира, каза ръководителят на институцията на ООН, специализирана в технологиите, преди откриването на среща в Женева на експерти, дипломати и хуманоидни роботи, съобщи АФП.
26.04.2023 10:46

"Майкрософт" и "Гугъл" в надпревара за изкуствения интелект

След години на доминация в авангарда на технологиите за "Гугъл" (Google) конкурентът му "Майкрософт" (Microsoft), който вече има предимство в облачните технологии, го изпреварва и като лидер в генеративния изкуствен интелект, предаде Франс

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:25 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация