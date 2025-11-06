“Медицински суперинтелект“, способен да поставя диагнози, ще се появи в близките години, според компанията “Майкрософт”

“Майкрософт” сформира нов екип, чиято цел е да създаде изкуствен интелект, значително по-способен от хората в определени области, като например медицинската диагностика, каза директорът, ръководещ проекта, пред Ройтерс.

Според Мустафа Сюлейман, ръководител на отдела за изкуствен интелект на “Майкрософт”, компанията не се стреми към „безкрайно способен универсален“ изкуствен интелект (ИИ), както някои нейни конкуренти. Причината, според него, е съмнението, че автономните, самоусъвършенстващи се машини могат да бъдат наистина успешно контролирани, въпреки изследванията за това как човечеството би могло да държи ИИ под контрол. Теоретиците и разработчиците на ИИ отдавна обсъждат въпроса дали технологията може да доведе до непосредствена опасност за хората или не.

Вместо универсалните ИИ модели, по думите на Сюлейман, “Майкрософт” има визия за „хуманистичен суперинтелект“ или технология, която би могла да реши конкретни, специализирани проблеми с реална полза за хората. „Хуманизмът изисква винаги да си задаваме въпроса: дали тази технология служи на човешките интереси?“, каза Сюлейман.

Сюлейман каза, че областта на медицинската диагностика е особено интригуваща за “Майкрософт” и компанията ще се опита да създаде „медицински суперинтелект през следващите две до три години“. Ако това бъде постигнато успешно, според Сюлейман изкуственият интелект ще „увеличи продължителността на живота ни и ще даде на всички повече здравословни години, защото ще можем да откриваме предотвратими заболявания много по-рано“.

Сюлейман поясни, че целта му е неговият екип да постави фокуса върху специализирани ИИ модели, които постигат това, което той нарече свръхчовешки производителност, като същевременно не представляват „на практика никакъв екзистенциален риск“. Той даде като примери изкуствен интелект, който решава проблеми със съхранението на батерии или разработва молекули, в препратка към АлфаФолд моделите на изкуствен интелект на Гугъл ДийпМайнд, които могат да предсказват протеинови структури.

Сюлейман беше сред съоснователите на лабораторията за ИИ ДийпМайнд, припомня още Ройтерс.