Посланикът на ЕС Михалис Рокас връчи доклада на ЕК за напредъка на Северна Македония на премиера на страната

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: пресцентъра на правителството на Република Северна Македония
Скопие,  
06.11.2025 20:29
 (БТА)

Съществува сериозна възможност за преодоляване на политическите разделения, ускоряване на реформите и начало на диалог между политическите партии в Северна Македония за „да се продължи ангажиментът по отношение на конституционните промени”, смята ръководителят на мисията на Европейския съюз в Северна Македония Михалис Рокас по време на съвместно изявление с премиера на страната Християн Мицкоски, след като официално му връчи доклада на Европейската комисия за напредъка на страната в евроинтеграцията.

„За трета поредна година Северна Македония не постига напредък в областите, свързани със съдебната система и борбата с корупция. По-голям ангажимент би могъл да доведе до голяма разлика. Необходимо е да се гарантира финансовата независимост на съдебната система и тя да бъде свободна от намеса, което ще бъде ключово за възстановяване на общественото доверие и продължаване на реформите (...) Наказателният кодекс трябва да бъде изменен в съответствие с препоръките“, добави посланикът на ЕС.

Рокас приветства факта, че въпреки бавните реформи, държавата все още бележи известен напредък в някои области. 

„Задачата пред нас е много ясна и тя трябва да започне незабавно, за да може Северна Македония да се възползва от момента (...) Вашата страна наистина е извървяла дълъг път по отношение на интеграциите, време е да ги надграждаме с нова енергия и ангажираност. ЕС остава до вас, споделяме една и съща визия - Северна Македония да заеме мястото си в ЕС, като проспериращ член на ЕС“, посочи Рокас, който акцентира върху областите, в които, според доклада на ЕК, държавата не отбелязва напредък.

Правителството на Северна Македония остава „напълно ангажирано с европейския път и с реформите, които правят страната по-силна, по-функционална и по-справедлива”, обяви на пресконференцията премиерът Християн Мицкоски, според когото държавата ще се справи с всички области, в които има отчетено забавяне, „с конкретни мерки, ясни срокове и отчетност”.

В изложението си Мицкоски изброи областите, в които, по думите му, в доклада е отчетен напредък - наличието на пълно съответствие в сферата на външната политика и политиката на сигурност с тази на ЕС, предприетите стъпки в икономическия сектор - стабилен банков сектор, умерен растеж на БВП, мерки, които засилват фискалната дисциплина и прозрачността, цифровизацията и модернизацията на публичната администрация, укрепването на киберсигурността, както и основните дейности около Коридор 8 и новия Закон за енергетиката.

„Разбира се, докладът посочва и предизвикателства, с които държавата трябва да се справи с още по-силна динамика. Предизвикателства съществуват в областта на върховенството на закона, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията. Политическата поляризация и недостатъчното сътрудничество между институциите остават пречки, които забавят прилагането на реформите. Това правителство не само е наясно с тези предизвикателства, но вече работи за преодоляването им. Определени са нови приоритети за съдебната реформа, за повишаване на отчетността и за установяване на ясни критерии за оценка на съдии и прокурори. В областта на борбата с корупцията, процесът на пълна дигитализация на обществените поръчки и прозрачност на бюджетните разходи ще продължи през 2026 г. Що се отнася до публичната администрация, правителството е решено да сложи край на дългогодишния модел на партизация и да установи система, в която компетентността и професионализмът ще бъдат единствените критерии за напредък”, посочи Мицкоски.

