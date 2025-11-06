Подробно търсене

Мицкоски за доклада на ЕК: Ако направим промените в конституцията, сигурно ще сме най-добри, а после да получим ново вето и нови проблеми

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Мицкоски за доклада на ЕК: Ако направим промените в конституцията, сигурно ще сме най-добри, а после да получим ново вето и нови проблеми
Мицкоски за доклада на ЕК: Ако направим промените в конституцията, сигурно ще сме най-добри, а после да получим ново вето и нови проблеми
Снимка: пресцентъра на правителството на Република Северна Македония
Скопие,  
06.11.2025 14:55
 (БТА)

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски смята, че обективната оценка за напредъка на държавите от региона по отношение на евроинтеграцията е, че Северна Македония е веднага след Черна гора, заедно със Сърбия, а след това следват Албания и останалите държави в региона. 

„Вижте, ако направим конституционните промени, сигурно ще бъдем най-добри, а след това да получим ново вето и нови проблеми. Тогава със сигурност ще получим (оценка) 5 и ще бъдем шампиони”, каза Мицкоски в отговор на въпрос как оценява написаното в доклада на ЕК на напредъка на страната по отношение на евроинттеграцията.

Премиерът на Северна Македония посочи, че е доволен от написаното в доклада за страната.

„Изключително съм доволен от написаното, защото няма връщане назад. Има стагнация в няколко области и всички говорим за това - върховенството на закона и борбата с корупцията. Ето защо постоянно говоря за необходимостта от промени в Съдебния съвет, прокуратурата.  Сега, след изборите, ще се занимаем много сериозно с тази тема. Във всички области има малък или значителен напредък. Като цяло оценявам доклада като добър, но не мога да се съглася, че има други държави, които са пред нас”, каза Мицкоски пред медиите след посещението си в община Петровец днес.

В следобедните часове той ще получи официално доклада на ЕК за напредъка на страната от ръководителя на мисията на Европейския съюз в Северна Македония Михалис Рокас.

/С-АМ/

Свързани новини

05.11.2025 19:48

Венко Филипче продължава да разиграва българския сценарий за (Северна) Македония, заяви управляващата в Скопие партия ВМРО-ДПМНЕ

Председателят на опозиционната СДСМ Венко Филипче "продължава да разиграва българския сценарий за (Северна) Македония, за да унижава собствената си страна, забравяйки, че той и неговият ментор от Струмица (Зоран Заев) са виновниците, заради чието предателство и приемане на вредно споразумение сега сме подложени на изнудване и натиск," се казва в позиция на управляващата ВМРО-ДПМНЕ.
05.11.2025 16:09

Председателят на опозиционната партия СДСМ оцени доклада на ЕК за напредъка на Северна Македония като най-лошия за последните десет години

Като най-лошия доклад през последните десет години и тревожен сигнал за бъдещето и перспективите пред Северна Македония оцени доклада на Европейската комисия за напредъка на страната към ЕС председателят на опозиционната партия СДСМ Венко Филипче.
04.11.2025 16:43

Медиите в Северна Македония информират за доклада на ЕК за напредъка на страната към ЕС

„Кос постави (Северна) Македония в групата на държавите, стагниращи към ЕС", „Доклад на ЕК: Страната не е предприела „решителни стъпки“ за напредък в преговорите за членство през последната година”, „Кос: Северна Македония не е предприела решителни

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:15 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация