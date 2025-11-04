Медиите в Северна Македония информират за доклада на ЕК за напредъка на страната към ЕС

„Кос постави (Северна) Македония в групата на държавите, стагниращи по пътя към към ЕС", "ЕК: Ако иска да напредне в европейската интеграция, (Северна) Македония трябва да промени конституцията си", „Доклад на ЕК: Страната не е предприела „решителни стъпки“ за напредък в преговорите за членство през последната година”, „Брюксел без дипломатически грим – без конституционни промени, няма ЕС”, са част от заглавията в Северна Македония, информиращи за заключенията от доклада на Европейската комисия за напредъка към ЕС на страните, очакващи присъединяване.

"Представяйки докладите пред Комисията по външни работи на Европейския парламент европейският комисар по разширяването Марта Кос спомена страната само в две изречения. В едното посочи, че Северна Македония е напълно съгласувана с външната политика и политиката за сигурност на ЕС и че продължава да работи по частите, свързани с Клъстер 1, а в другото се позова на конституционните промени и липсата на напредък по този въпрос през последната година", пише сайта „360 градуса”.

„Тя (Северна Македония) трябва да приеме конституционните промени в съответствие със заключенията на Съвета на Европа от 2022 г., за да постигне напредък по пътя си към Европейския съюз“, цитира думите на Кос изданието, допълвайки, че страната все още не е отворила главите от преговорите за присъединяване с Европейския съюз, тъй като условието за това е включването на българската общност в конституцията на страната.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос представи напредъка на страните кандидатки за членство в Европейския парламент, поставяйки (Северна) Македония във втората група страни – тези, които не правят достатъчно, за да продължат напред. Конкретно за (Северна) Македония тя само повтори, че не е предприела решителни стъпки за осъществяване на конституционни промени и продължаване на преговорите за членство, като същевременно подчерта, че технически работи по Програмата за реформи и че тя е сто процента съобразена с външната политика на Съюза, пише сайтът "Независен".

„Северна Македония продължи да работи по пътните карти за върховенството на закона, реформата на публичната администрация и функционирането на демократичните институции, както и по плана за действие за защита на малцинствата. Необходими са по-нататъшни бързи и решителни действия по първоначалните критерии, в съответствие с преговорната рамка, с цел отваряне на първия клъстер възможно най-скоро и когато съответните условия бъдат изпълнени. Северна Македония трябва да засили усилията си за отстояване на върховенството на закона, като защити независимостта на съдебната система и засили борбата с корупцията. Страната трябва също така да приеме необходимите конституционни изменения, за да включи в конституцията гражданите, живеещи в границите на държавата и принадлежащи към други народи, като например българите, както е посочено в заключенията на Съвета от юли 2022 г., които страната се ангажира да инициира и постигне“, цитира изданието написаното в доклада на ЕК.

„Групирайки държавите, тя (Марта Кос) посочи Черна гора, Албания, Молдова като страни, които са постигнали значителен напредък, като за Албания оцени, че е постигнала безпрецедентен напредък за кратък период от време, а Молдова е постигнала най-голям напредък за една година, въпреки постоянния натиск от хибридни заплахи, обявявайки, че ще се стреми да отвори клъстерите през ноември. Във втората група със (Северна) Македония тя спомена Сърбия и Босна и Херцеговина, като заяви, че почти всички страни кандидатки са със 100 процента съгласувана с външна политика с тази на ЕС, Украйна 99 процента, а Сърбия само 62 процента”, пише изданието.

През публикацията на „Политико” и препечатвайки публикацията на Радио „Свободна Европа”, още вчера медиите в Северна Македония информираха аудиторията си за очакваните текстове в доклада на ЕК, които се отнасят до страната.

„В последния доклад на Европейската комисия за напредъка на страните кандидатки за членство в ЕС се посочва, че Северна Македония все още не е приела необходимите конституционни изменения, за да включи не-мнозинствените общности, включително българите, в конституцията си, въпреки ангажимента на страната да го направи. Документът припомня, че всички двустранни споразумения, включително Преспанското споразумение с Гърция и Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България, трябва да се прилагат добросъвестно от всички страни”, писаха изданията в страната.

В следобедните часове днес се очаква ръководителят на дипломатическата мисия на ЕС в Северна Македония Михалис Рокас да запознае депутатите в парламента на Северна Македония със заключенията в доклада на ЕК, представен днес в Брюксел.